Prime Day : en quoi l’événement Amazon est différent des soldes et du Black Friday ?

Tout au long de l'année, les acteurs du commerce en ligne organisent différents événements qui vous permettent de faire régulièrement des économies sur des produits issus de l'univers du high-tech. On pense notamment au Prime Day qui se tiendra les 21 et 22 juin prochains. En quoi l'événement Amazon est différent des soldes et du Black Friday ? Voici quelques éléments de réponses que vous trouverez dans la suite de l'article.

Qu'est-ce que le Prime Day d'Amazon ?

Le Prime Day est un événement virtuel créé par Amazon et réservé seulement aux membres du programme Amazon Prime. Une fois par an, l'opération se tient habituellement au mois de juillet et dure pendant 48 heures. Cette année, il a lieu les lundi 21 et mardi 22 juin ; soit une semaine avant le début des soldes d'été.

Au même titre que le célèbre Black Friday, le Prime Day donne la possibilité à ses membres Amazon Prime de faire de bonnes affaires sur une grande sélection de produits. Pour rappel, Amazon Prime est un service payant qui permet à ses clients fidèles de profiter de nombreux avantages et de privilèges. Même si l'abonnement annuel est à 49 euros (à 5,99 euros par mois), il est possible de bénéficier d'un essai gratuit pendant 30 jours et ce, sans engagement.

Soldes et Black Friday : quelles sont les différences entre ces deux événements ?

Les soldes en France se déroulent deux fois par an (durant les saisons hivernale et estivale et ce, pendant 4 semaines) alors que le Black Friday se tient généralement lors du dernier week-end du mois de novembre (sans compter le Cyber Monday).

Le fameux “Vendredi noir” n'est pas considéré comme des journées de soldes. Les commerçants n’ont en effet pas le droit d'effectuer des ventes à perte. Mais cela est possible au cours des soldes puisque ces dernières sont officiellement réglementées par la loi.