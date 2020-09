Précommandez le nouveau Poco X3 NFC au meilleur prix sur Amazon

Le nouveau smartphone Poco X3 NFC est d’ores est déjà en promotion sur le site du géant américain Amazon qui le propose à 199 € au lieu de 229 € en moyenne. Etant pour l’heure disponible à la précommande, le smartphone sera livré chez vous à partir du 15 septembre 2020.

Le Poco X3 NFC officialisé le 7 septembre 2020 est en promotion sur Amazon. Commercialisé à un prix de départ de 229 €, l’enseigne en ligne permet via ce bon plan de l’avoir sous la barre des 200 €, à très exactement 199 € dans sa variante embarquant 64 Go de stockage interne.

L’autre variante nanti de 128 Go de stockage, vendue habituellement pour 269 €, fait l’objet d’une réduction de 20 €, permettant ainsi de l’avoir à 249 €. Même s’il sort officiellement le mardi 15 septembre, vous pouvez le précommander à ces tarifs avantageux dès aujourd’hui.

Ce nouveau smartphone Poco X3 que nous avons testé et qui nous a agréablement surpris, dispose d’atouts non négligeables pour un appareil dans cette gamme de prix. On retrouve ainsi un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, couplé à 6 Go de RAM, modèle équivalent en terme de performances au Snapdragon 845 sorti il y a deux ans et considéré comme haut de gamme.

Axé gaming selon le constructeur, son écran de 6,67 pouces définition Full HD+ propose un taux de rafraichissement de 120 Hz, que l’on retrouve en général sur les smartphones haut de gamme. Un bon point donc. Pour parer à la consommation d’énergie causée par l’écran, Poco a équipé son X3 NFC d’une batterie grande capacité de 5 160 mAh, compatible charge rapide 33 W lui permettant d’être recharger en 1 heures et 5 minutes.

Côté photo, l’appareil est pourvu d’un petit poinçon en façade qui ne fait que 3,8 mm de diamètre. On y trouve un module de 20 MP, qui dispose d’une ouverture de ƒ/2,2 et un Super Pixel 4 en 1 de 1,6μm. A l’arrière on profite des différents capteurs suivants : un capteur principal de 64MP (un Sony IMX682), un capteur ultra-grand-angle de 13MP, un capteur macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2 MP.