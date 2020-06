Poco F2 Pro pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Envie de vous offrir le nouveau smartphone Poco F2 Pro à moindre coût ? Nous avons regroupé ici les meilleures offres pour vous permettre de l’acquérir au meilleur prix du marché.

Poco Pro F2 : où l’acheter au prix le moins cher ?

Successeur du déjà excellent Pocophone F1 sorti en 2018, le Poco F2 Pro débarque en 2020 avec le même objectif : un smartphone performant à un prix abordable. Même si aucune enseigne française ne propose pour l’heure le Flagship Killer, il est possible de se le procurer sur des sites comme eBay, Rakuten, Amazon et Cdiscount via des vendeurs tiers ou bien encore Gearbest.

Le Poco F2 Pro en quelques mots

Le Poco F2 Pro est décliné dans les coloris suivants : noir, gris, bleu, violet et blanc. Le smartphone embarque l’un des plus puissants processeur du moment, à savoir le Qualcomm Snapdragon 865 compatible 5G. La mémoire RAM embarquée est de 6 Go et la mémoire interne de 128 Go. On apprécie également la présence du port jack 3,5 mm.

Son écran, totalement borderless est de technologie Super AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. La batterie d’une capacité de 4 700 mAh est compatible charge rapide, mais fait l’impasse sur le recharge sans fil. C’est un port USB type C que l’on retrouve. Enfin, la partie photo s’avère être plutôt bonne avec la présence d’un capteur principal de 64 mégapixels Sony IMX686.