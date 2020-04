iPhone SE 2020 au meilleur prix : où le précommander ?

L’iPhone SE 2020 est disponible Ă la prĂ©commande Ă un prix de dĂ©part de 489 euros. Ce nouvel iPhone abordable est en vente chez Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, Rue du Commerce, sur le site d’Apple et certains opĂ©rateurs. On fait le point ensemble sur les meilleures offres pour acheter le nouveau nĂ© d’Apple.

AprĂšs quelques semaines de retard, Apple a levĂ© le voile sur l’iPhone SE 2020, un nouvel iPhone compact et abordable, pour complĂ©ter son catalogue composĂ© de modĂšles haut de gamme et remplacer l’iPhone 8.

💰Les meilleurs prix pour acheter un iPhone SE 2020 moins cher

Depuis ce vendredi 17 avril Ă 14h, l’iPhone SE 2020 est disponible Ă la prĂ©commande chez Apple et de nombreux revendeurs. Le smartphone est proposĂ© dans les coloris suivants : noir, blanc et rouge. CĂŽtĂ© stockage interne, Apple opte pour 64, 128 et 256 Go. Les prĂ©commandes sont ouvertes jusqu’au vendredi 24 avril 2020 (date de sortie du smartphone dans les boutiques) Ă un prix de dĂ©part allĂ©chant de 489€. Les versions 128 Go et 256 Go sont respectivement proposĂ©es Ă 539 et 659 euros.

Acheter l’iPhone SE 2020 chez un revendeur

Comme annoncé, il est déjà proposé à la précommande chez une poignée de revendeurs. Malheureusement, certaines variantes sont déjà en rupture de stock.

Acheter l’iPhone SE 2020 chez un opĂ©rateur

Sans surprise, le nouvel iPhone est aussi en vente chez certains opĂ©rateurs et la bonne surprise, c’est qu’il est 30 euros moins cher par rapport aux boutiques citĂ©es ci-dessous : 459 € pour le 64Go, 509 € pour le 128 Go et 619 € pour le 256 Go. Pour en profiter, il faut se rendre sur Red by SFR, SOSH ou Bouygues TĂ©lĂ©com.

Pour rappel, Apple offre un an d’abonnement Ă Apple TV+, son service de streaming maison concurrent de Netflix et consorts, Ă l’achat du nouvel iPhone. L’offre est aussi valable Ă l’achat de n’importe quel autre appareil estampillĂ© Apple, comme un iPad ou un Macbook. Comme toujours, Apple inclus dans la boĂźte un cĂąble de recharge de 5W Lightning et une paire d’écouteurs ïŹlaires EarPods.

đŸ€”Pourquoi acheter le nouvel iPhone SE ?

Moins haut de gamme que les iPhone 11 ou les iPhone XS, l’iPhone SE 2020 va sĂ©duire les amateurs de smartphones compact et les amoureux du design « Ă l’ancienne » d’Apple. L’iPhone abordable est notamment parfait pour les usagers qui souhaitent troquer leur iPhone 6/6S/7/8 vieillissant mais qui n’imaginent pas devoir se sĂ©parer du lecteur d’empreintes Touch ID. On fait le point rapidement sur les atouts de cet iPhone.

Un prix dĂ©ïŹant toute compĂ©tition

Vendu au prix de dĂ©part de 489 euros, il est l’iPhone le moins cher du catalogue d’Apple. Ainsi, il est presque 3 fois moins cher que l’iPhone 11 Pro Max. Il est aussi deux fois moins cher que l’iPhone 11, l’entrĂ©e de gamme de l’an dernier, vendu plus de 800 euros. En bref, l’iPhone SE de nouvelle gĂ©nĂ©ration permet de proïŹter des meilleures fonctionnalitĂ©s d’iOS et des applications de qualitĂ© de l’AppStore Ă un prix dĂ©ïŹant toute concurrence. Pour moins de 500 euros, vous avez aussi la garantie de recevoir jusqu’à 5 mises Ă jour majeures d’iOS. Votre iPhone sera Ă jour jusqu’en 2025 et jusqu’à la sortie d’iOS 19 !

Un design indémodable et compact

Avec son Ă©cran LCD de 4,7 pouces, l’iPhone SE 2020 s’impose comme l’un des seuls smartphones compact du marchĂ©, actuellement dominĂ© par les tĂ©lĂ©phones grand format, les phablettes. On rappellera en effet que le plus petit iPhone sorti l’an dernier est recouvert d’un Ă©cran de 6,1 pouces ! De plus, son look sĂ©duira les fans du lecteur d’empreintes digitales TouchID, encore rĂ©fractaires Ă la reconnaissance faciale Face ID (intĂ©grĂ©e aux nouveaux iPhone depuis l’iPhone X). Old school, l’iPhone SE 2020 n’aura aucun mal Ă trouver sa place sur le marchĂ©.

La recharge sans ïŹl : adieu les cĂąbles !

Contrairement aux iPhone 6/6S et 7 dont il est similaire, l’iPhone SE 2020 est compatible avec la recharge sans ïŹl par induction. Pour recharger votre smartphone, plus besoin de sortir le traditionnel cĂąble Lightning : dĂ©posez simplement l’iPhone sur un socle de recharge (vendu sĂ©parĂ©ment). Cette technologie permet de dire adieu aux cĂąbles disgracieux qui gisent sur votre bureau ou votre table de nuit.

Le mĂȘme processeur surpuissant que les iPhone 11

Si l’iPhone SE 2020 est inspirĂ© de l’iPhone 8, il est nĂ©anmoins alimentĂ© par le mĂȘme SoC surpuissant que les iPhone 11 sortis l’an dernier : le A13 Bionic. CouplĂ© Ă 3 Go de RAM, la puce promet des performances de haut vol, de ce cĂŽtĂ© lĂ , il est Ă Ă©galitĂ© avec les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Pour 489€, Apple offre l’un des smartphones les plus puissants du marchĂ©, loin devant certains haut de gamme Android sur les benchmarks. EnïŹn, on notera qu’il est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6, ce qui est encore rare, mĂȘme sur le haut de gamme.

Avez-vous dĂ©jĂ prĂ©commandĂ© votre iPhone SE 2020 ? Que pensez-vous du nouvel iPhone abordable d’Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.