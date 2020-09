Poco X3 NFC officiel : écran 120 Hz, Snapdragon 732G, photos 64 MP, le tout pour 230 euros !

En rumeur depuis quelques semaines, le Poco X3 NFC est officiel. Le constructeur vient en effet de le dévoiler en ligne et d’en présenter toutes les caractéristiques. Prix, fiche technique, design, on fait le point sur le tout nouveau smartphone Poco (ou Xiaomi ?). Et en prime, nous avons déjà pu le tester sous toutes les coutures et même vous le dévoiler en vidéo.

Alors que nous avons testé le Poco F2 Pro il y a moins de deux mois, Xiaomi (ou peut-être devrions dire simplement Poco ?) récidive avec un nouveau modèle de la gamme. Même s’il n’en pas toutes les atours, le Poco X3 NFC constitue cependant un modèle bien moins cher que le F2 Pro. Les deux appareils ne jouent clairement pas dans la même catégorie, et pourtant, le Poco X3 NFC a tout pour devenir un véritable hit en puissance. Petit tour d’horizon de ce smartphone qui a presque tout pour séduire.

A lire aussi : test du Xiaomi Poco X3 NFC, le nec plus ultra des smartphones à moins de 250 €

Un SoC et une batterie qui tiennent la route pour un prix hyper compétitif

Équipe d’un Snapdragon 732G, le smartphone n’est certainement pas le modèle le plus puissant de l’année, mais il en a quand même a sous le pied. Le processeur propose des performances similaires à celles que l’on obtenait il y a tout juste de deux ans avec le haut du panier, à savoir le Snadragon 845. Tant et si bien que Poco le présente clairement comme un smartphone de gaming, même si l’on est loin des performances atteintes par un Asus Rog Phone 3, par exemple.

Son écran de 6,67″ en FHD+ dispose d’une vitesse de rafraichissement de 120 Hz. Si la technologie se répand de plus en plus, elle était pour l’instant dédiée aux smartphones haut de gamme. Proposer du 120 Hz à moins de 250 €, c’est du jamais vu pour le moment. Cette technologie étant particulièrement energivore, Poco a équipé son X3 NFC d’une batterie de 5160 mAh. De quoi tenir 2 jours complets sans avoir à se préoccuper de la recharge, selon le constructeur.

Enfin, l’appareil dispose d’une charge rapide de 33 W, qui lui permet d’être totalement rechargé en 65 minutes. Poco n’a hésité à rogner sur ses marges et d’ailleurs inclus dans la boîte le chargeur adéquat, plutôt que d’opter pour un modèle moins puissant comme le font beaucoup (trop) de constructeurs.

Quatre capteurs à l’arrière et un tout petit poinçon à l’avant

Côté photo, l’appareil est pourvu d’un petit poinçon en façade qui ne fait que 3,8 mm de diamètre. On y trouve un module de 20 MP, qui dispose d’une ouverture de ƒ/2,2 et un Super Pixel 4 en 1 de 1,6μm. A l’arrière on profite des différents capteurs suivants :

un capteur principal de 64MP (un Sony IMX682)

un capteur ultra-grand-angle de 13MP

un capteur macro de 2MP

un capteur de profondeur de 2 MP

Prix, coloris et disponibilité

Le Poco X3 NFC est disponible dans deux coloris : Shadow Grey ou Cobalt Blue. L’appareil sera disponible dès le 10 septembre prochain sur Amazon et sur le site officiel de Xiaomi (Mi.com), ainsi que dans les boutiques physiques de la marque.

Deux modèles sont proposés : l’un est équipé de 64 Go et s’affichant au prix de 229,90 €, tandis que l’autre est nanti de 128 Go de stockage et vendu pour 269,90 €. Notez par ailleurs que, si vous décidez de faire l’acquisition du modèle en 64 Go le 10 septembre (et uniquement le 10 septembre), vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30 € (soit un prix de 199,90 €). Le modèle en 128 Go s’affichera quant à lui au tarif de 249,90 € du 10 au 24 septembre 2020.