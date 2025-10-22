Pour les 20 ans de l'iPhone, Apple sauterait l'iPhone 19 pour passer directement à l'iPhone 20. Le constructeur veut que la sortie de ce modèle soit un événement, comme pour l'iPhone X.

Il pourrait ne jamais avoir d'iPhone 19. En 2027, pour célébrer le 20e anniversaire de son produit phare, Apple devrait choisir un nom plus marquant pour sa nouvelle génération de mobiles. Comme en 2017, année pour laquelle nous avions eu les iPhone X pour prendre la suite des iPhone 8, la marque à la pomme devrait faire évoluer sa nomenclature. D'après un rapport du média ETnews, on passerait ainsi directement aux iPhone 20, voire aux iPhone XX si Apple souhaite poursuivre avec les chiffres romains.

Heo Moo-yeol, analyste chez Omdia, prédit que le constructeur lancera l'iPhone 18e et l'iPhone 20 au premier semestre 2027, puis les iPhone 20 Pro, Pro Max, l'iPhone Fold 2 et un nouvel iPhone Air au second semestre de cette même année. Il confirme ainsi des informations selon lesquelles Apple séparerait la sortie du modèle de base avec les autres configurations. Il entre par contre en contradiction avec de récentes fuites suggérant que les ventes décevantes de l'iPhone Air mettraient déjà un terme à son existence.

L'iPhone 20 peut-il être aussi révolutionnaire que l'iPhone X ?

Outre son nom, l'iPhone 20 devra se démarquer par des innovations pour fêter comme il se doit les deux décennies de l'appareil. On se rappelle que l'iPhone X avait été le premier à intégrer un écran de technologie OLED. Il avait aussi réduit fortement la taille des bordures autour de l'écran, supprimant Touch ID pour le remplacer par Face ID, dont les capteurs étaient placés dans une encoche qui a fait l'identité de l'iPhone pendant de longues années. Bref, l'iPhone X fut un tournant important à son époque, et on n'en attend pas moins de l'iPhone 20

Depuis des années, on parle d'un iPhone dont le design serait constitué d'une seule pièce de verre, sans aspérité. On s'éloignerait de la conception standard d'un smartphone consistant à encastrer un écran dans un châssis. L'iPhone 20 serait un bon moment pour bouleverser complètement l'appareil d'une telle manière. Reste à savoir si Apple est capable d'une telle prouesse technologique d'ici à un an et demi.