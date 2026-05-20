Pourquoi Google s’est servi d’un iPhone pour la démonstration de Gemini Spark

Lors du premier jour de la Google I/O, l'IA Gemini Spark a fait sensation. Curieusement, sa démonstration s'est faite sur un iPhone et non sur un Pixel ou un autre smartphone Android. Ce n'est pourtant pas si étonnant.

Si vous avez suivi le premier jour de la Google I/O, vous avez peut-être été impressionné par les capacités de Gemini Spark, l'IA qui travaille à votre place même quand votre appareil est éteint. Que ce soit pour surveiller des emails précis, résumer des notes de réunions, créer des documents ou analyser des relevés bancaires, la démonstration faite par Google montre que l'intelligence artificielle agentique sera bientôt à la portée de tous.

Mais une fois l'effet waouh dissipé, vous avez dû remarquer quelque chose d'étrange. Pendant tout ce temps, Josh Woodward, qui a présenté Gemini Spark, s'est servi d'un iPhone 17 Pro. Pas d'un Pixel ni même d'un smartphone Android. Erreur en coulisse ? Blague entre collègues ? Rien de tout ça. L'usage d'un mobile Apple (et de Macs par la même occasion) est une décision qui fait sens en réalité.

Google a raison de présenter Gemini Spark sur un iPhone

La firme de Mountain View est une entreprise. Elle veut donc gagner un maximum d'argent, ce pour quoi elle a besoin d'attirer un maximum de clients. Or, si l'on prend le marché américain, où Google est implanté, l'iPhone domine avec un peu de plus 57 % de parts de marché selon les derniers chiffres de DemandSage. Et il est bien plus simple pour Google de convaincre un utilisateur d'iPhone de payer pour l'un de ses services (ici Gemini) plutôt que de le faire passer à un Pixel.

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En résumé : le gain de clients potentiels est bien plus élevé chez ceux qui préfèrent Apple. Montrer que Gemini Spark fonctionne sans problème sur un iPhone fait donc partie de cette stratégie logique dans le fond. C'est également une manière de rappeler qu'en matière d'IA, Google sera désormais à la manœuvre même sur les smartphones à la pomme croquée.