iPhone : Google confirme que la nouvelle version Siri boostée à l’IA arrive cette année

Lors de la keynote d'ouverture du Google Cloud Next 26, la firme de Mountain View a évoqué son fructueux partenariat avec Apple. Elle a une nouvelle fois confirmé qu'elle prendrait en charge la prochaine version de Siri, et que celle-ci devrait bien arriver en 2026.

Difficile de savoir quand la toute nouvelle version de Siri sera disponible pour le grand public. Ce n'est pourtant pas faute pour cette dernière de faire parler d'elle. Voilà plusieurs années maintenant que nous savons qu'Apple prévoit de rattraper son retard dans le domaine de l'IA à travers son assistant virtuel, présenté officiellement lors de la WWDC 2024. Depuis, nous avons également appris que ce projet serait en grande partie mené par Google, qui fournirait ses services Cloud et les compétences de Gemini pour repenser entièrement le fonctionnement de Siri.

En revanche, son développement semble prendre légèrement plus de temps que prévu. Alors que Siri nouvelle génération devait initialement arriver avec iOS 26.4, Apple a visiblement décidé de repousser son lancement.Pour l'heure, nous n'avons aucune indication claire concernant sa date de sortie. Mais que les plus impatients se rassurent : la nouvelle Siri devrait bien être déployée cette année. C'est même Google qui le dit.

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La nouvelle Siri devrait bien arriver cette année

« Au début de l'année, nous avons annoncé un partenariat historique avec l'une des marques les plus emblématiques, qui permettra de mettre la puissance de notre technologie à la disposition des utilisateurs partout dans le monde », a déclaré Thomas Kurian, patron de Google Cloud. « Nous collaborons avec Apple en tant que fournisseur de services cloud privilégié pour développer la prochaine génération de modèles de base Apple, basés sur la technologie Gemini. »

Quelque temps plus tard, celui-ci a donc confirmé que ce partenariat se matérialisera “plus tard cette année”, sans se risquer à donner de date précise. On peut toutefois imaginer celui-ci prendra forme à l'occasion de l'édition 2026 de la WWDC, en juin prochain. C'est en effet lors de cet événement qu'Apple dévoile les prochaines grandes innovations logicielles de ses produits. Encore quelques semaines à attendre, donc.