iPhone : Google confirme que la nouvelle version Siri boostée à l’IA arrive cette année

Lors de la keynote d'ouverture du Google Cloud Next 26, la firme de Mountain View a évoqué son fructueux partenariat avec Apple. Elle a une nouvelle fois confirmé qu'elle prendrait en charge la prochaine version de Siri, et que celle-ci devrait bien arriver en 2026.

Siri Apple
Crédits : 123RF

Difficile de savoir quand la toute nouvelle version de Siri sera disponible pour le grand public. Ce n'est pourtant pas faute pour cette dernière de faire parler d'elle. Voilà plusieurs années maintenant que nous savons qu'Apple prévoit de rattraper son retard dans le domaine de l'IA à travers son assistant virtuel, présenté officiellement lors de la WWDC 2024. Depuis, nous avons également appris que ce projet serait en grande partie mené par Google, qui fournirait ses services Cloud et les compétences de Gemini pour repenser entièrement le fonctionnement de Siri.

En revanche, son développement semble prendre légèrement plus de temps que prévu. Alors que Siri nouvelle génération devait initialement arriver avec iOS 26.4, Apple a visiblement décidé de repousser son lancement.Pour l'heure, nous n'avons aucune indication claire concernant sa date de sortie. Mais que les plus impatients se rassurent : la nouvelle Siri devrait bien être déployée cette année. C'est même Google qui le dit.

Sur le même sujet — iOS 27 : bouton « Ask Siri », application dédiée… voici le plan d’Apple pour enfin réinventer Siri

La nouvelle Siri devrait bien arriver cette année

« Au début de l'année, nous avons annoncé un partenariat historique avec l'une des marques les plus emblématiques, qui permettra de mettre la puissance de notre technologie à la disposition des utilisateurs partout dans le monde », a déclaré Thomas Kurian, patron de Google Cloud. « Nous collaborons avec Apple en tant que fournisseur de services cloud privilégié pour développer la prochaine génération de modèles de base Apple, basés sur la technologie Gemini. »

Quelque temps plus tard, celui-ci a donc confirmé que ce partenariat se matérialisera “plus tard cette année”, sans se risquer à donner de date précise. On peut toutefois imaginer celui-ci prendra forme à l'occasion de l'édition 2026 de la WWDC, en juin prochain. C'est en effet lors de cet événement qu'Apple dévoile les prochaines grandes innovations logicielles de ses produits. Encore quelques semaines à attendre, donc.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Chercher un message dans Gmail devient ultra simple, à une condition

Gmail se dote d’un nouveau système de recherche bien plus pratique que l’actuel pour trouver rapidement un message. Il n’est malheureusement pas disponible pour tout le monde. Vous êtes du…

Cette nouveauté discrète de Gemini va enfin mettre de l’ordre dans vos conversations

Google continue de peaufiner Gemini avec des améliorations discrètes mais utiles. La dernière en date va surtout intéresser les gros utilisateurs de l’IA. Elle règle un défaut qui pénalisait les…

Le robot IA Ace bat des champions de ping-pong avec un coup jugé impossible

Dans une série de matchs contre des pongistes professionnels, un robot mû par IA s’est imposé. Sa domination n’est pas encore totale, mais vu ses progrès, ce n’est qu’une question…

IA

Disney+ à prix cassé : bénéficiez de 3 mois à seulement 4,99 € / mois grâce à cette offre à durée limitée !

Disney+ vient de dévoiler une nouvelle offre qui risque de ne pas vous laisser indifférent. Vous pouvez en effet profiter des nombreux contenus inédits de la plateforme de streaming en…

Apple corrige enfin cette faille qui donnait accès aux messages effacés sur iPhone

Les messages que vous effacez sur iPhone n’étaient pas toujours vraiment perdus. Une faille permettait en réalité aux forces de l’ordre de les retrouver via le cache des notifications. Apple…

Windows 11 : adieu les « nuisances », Rufus apporte la fonction que tout le monde attendait (ça va déplaire à Microsoft)

Pour installer Windows facilement sur votre PC, il existe l’incontournable Rufus : un logiciel de création de clé USB bootable. Déjà très populaire, il risque de l’être encore davantage grâce aux…

Honor 600 : on connaît enfin les prix officiels du nouveau smartphone milieu de gamme

Pour l’officialisation du Honor 600, la marque chinoise a opté pour une stratégie d’effeuillage : après un teaser, elle a fini par présenter son nouveau smartphone milieu de gamme en bonne…

Google Sheets devient bien plus rapide, même avec des millions de données

Google passe son tableur en ligne Sheets à la vitesse supérieure en boostant sa réactivité globale, surtout sous certaines conditions remplies par celles et ceux qui utilisent de larges volumes…

Nintendo pourrait bientôt rembourser les joueurs qui ont payé trop cher leur Switch 2 à cause de Donald Trump

Pour une fois que c’est Nintendo qui est sur le banc des accusés. Une nouvelle plainte vient d’être déposée à Washington contre le constructeur japonais, arguant que celui-ci a touché…

Payé pour négocier avec les pirates, il les aidait en secret à vider les caisses de ses clients

Les victimes de ransomware paient parfois des experts pour négocier avec les pirates. Aux États-Unis, un négociateur vient d’avouer qu’il travaillait en fait pour les deux camps. Il risque aujourd’hui…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.