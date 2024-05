Fin des 2G et 3G : quand faudra-t-il changer de smartphone ?

Les principaux opérateurs français ont communiqué les fenêtres d'arrêt des réseaux 2G et 3G. Certains utilisateurs seront contraints de changer de téléphone.

La Fédération Française des Télécoms (FFT) a publié un calendrier provisoire pour l'arrêt des réseaux 2G et 3G sur le territoire français. La première vague de fermeture concerne la 2G et devrait intervenir à la fin 2025 pour Orange, puis à la fin 2026 pour SFR et Bouygues Telecom. Ensuite, l'interruption du service 3G devrait avoir lieu à la fin 2028 pour Orange et SFR, et à la fin 2029 pour Bouygues Telecom. Les smartphones qui ne sont pas compatibles 4G ne seront donc plus fonctionnels après la mise en arrêt de ces réseaux.

La FFT estime qu'il n’est plus possible d'empiler toutes ces générations de réseau mobile, “tant du point de vue de la modernisation des réseaux, de la sécurisation des données ou de l’efficacité environnementale”. Le maintien de la 2G et de la 3G empêche la libération de fréquences pour des technologies plus efficaces, mobilise des techniciens qui pourraient intervenir sur des réseaux plus récents et limite les possibilités de déployer de nouveaux équipements Open RAN (réseau d'accès radio ouvert), qui ne prennent pas en charge les technologies historiques.

Des ressources libérées pour la 4G et la 5G

La FFT, qui rappelons-le, protège les intérêts des opérateurs, assure que la fin de la 2G et de la 3G n'aura pas d'impact sur la couverture mobile. “Plus de 99% de la population est déjà couverte par le réseau 4G”, fait-elle savoir, précisant que celui-ci continue de s'étendre en parallèle du réseau 5G. Elle annonce aussi une amélioration de la qualité de la couverture en 4G et 5G à venir grâce à la réattribution des fréquences 900 MHz aujourd'hui exploitées par la 2G et la 3G.

Les opérateurs soulignent également que la 4G et la 5G ne sont pas seulement des réseaux de data, mais aussi de voix et SMS. Ils permettent de bénéficier d'une meilleure expérience en appel voix grâce à la technologie VoLTE. Évidemment, ils offrent aussi des débits de téléchargement et de navigation bien plus rapides, une latence moindre, ainsi qu'une efficacité énergétique supérieure.

La 2G et la 3G sont vouées à disparaître dans le monde entier. Les États-Unis ont déjà mis un terme aux deux réseaux à la fin 2023. L'Allemagne et la Tchéquie ont arrêté leur réseau 3G, la Suisse son réseau 2G. Le Royaume-Uni, l’Islande, la Suède et d'autres payas européens envisagent aussi d'arrêter ces générations de réseau sous peu.

Source : Fédération Française des Télécoms