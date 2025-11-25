Free signe l’arrêt de mort de son réseau 3G, place à la VoLTE 4G/5G

Free passe la seconde pour la transition de son réseau 3G ves la 4G. Plusieurs sites de l'opérateur sont ainsi passés sur la bande 900 MHz, abandonnant définitivement de l'ancien réseau. Une occasion en or pour la firme de mettre en avant son dispositif VoLTE.

Cela fait bien longtemps que la France a laissé derrière elle le réseau 3G. Aujourd'hui, 99,6% du territoire est couvert par la 4G, et 95% par la 5G. Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que les opérateurs n'opèrent la bascule définitive de leurs sites 3G vers les nouvelles générations. Le mois dernier, Free avait ainsi prévenu ses abonnés de la fin prochain de son réseau 3G. À l'époque, le trublion des télécoms s'est donné comme objectif de réattribuer une partie de ses fréquences sur le réseau 4G.

L'opérateur n'a visiblement pas chômé depuis. À ce jour, plusieurs zones ont d'ores et déjà finalisé leur transition. D'après les données recueillies par RNC Mobile, reprises par nos confrères d'Univers Freebox, plusieurs sites en Gironde et dans les Yvelines se trouvent désormais intégralement sur la bande 900 MHz. De fait, la 3G restante passera par le réseau d'Orange, grâce à l'accord d'itinérance entre les deux opérateurs qui devrait durer jusqu'à 2028.

Sur le même sujet – Free améliore son forfait mobile pour les nouveaux abonnés, plus de data pour le même prix !

Free fait ses adieux à son réseau 3G

Il faut toutefois noter que la qualité du réseau risquer de piquer un peu. Les débits affichés pour la 3G en itinérance seront limités à 384 kb/s, soit bien peu pour les usages habituels actuels. Le réseau pourra seulement être utilisable pour les tâches les plus communes, et à défaut d'un réseau 4G ou 5G fiable. Free ne s'y trompe d'ailleurs pas. En parallèle de la fermeture de ses sites 3G, l'opérateur passe la seconde sur la VoLTE.

Dans les zones concernées, les appels utilisant la technologie passeront donc sur les réseaux 4G et 5G, améliorant ainsi grandement la qualité audio et la stabilité générale. Pour rappel, cette fonctionnalité est disponible depuis 2023 pour tous les abonnés mobiles Free. Si ce n'est pas encore fait, on vous conseille donc d'activer l'option depuis les paramètres de votre smartphone.