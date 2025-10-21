Free révolutionne la TV avec sa nouvelle appli, 170 chaînes gratuites disponibles partout et pour tout le monde

Free continue de bousculer les habitudes avec sa nouvelle application Free TV. Presque 200 chaînes gratuites pour tous les internautes, même ceux qui ne sont pas clients chez Free.

Free n'en finit pas d'annoncer des nouveautés gratuites et innovantes. Il y a à peine un mois, les abonnés Free Mobile gagnaient un VPN gratuit sur leur forfait. Une première mondiale appréciable, mais c'était visiblement loin d'être terminé. Voilà que le fournisseur d'accès à Internet dévoile Free TV. Derrière ce nom se cache une nouvelle application qui bouscule l'accès aux chaînes de télévision.

Le principe est simple : tout le monde a droit d'installer et utiliser gratuitement Free TV, même celles et ceux qui ne sont pas clients chez Free. L'application permet de regarder 170 chaînes, dont les 16 de la TNT. S'ajoutent à cela 25 000 programmes en replay et un catalogue appelé Free Ciné contenant plus de 500 films et 1 000 épisodes de série.

Cerise sur le gâteau : le contrôle du direct et le start-over (recommencer un programme depuis le début) sont de la partie. De quoi inquiéter les autres grands noms de ce secteur comme Molotov.

L'application Free TV est accessible à tous, abonnés Free ou non

Free TV se veut une application universelle. Comprenez pas là qu'elle est accessible sur smartphone, tablette, TV connectée, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV…Il existe deux offres distinctes résumées ci-dessous. En plus de la gratuite, la formule Free TV+ à 0,99 euros par mois pendant 1 an puis 5,99 € par mois propose à 300 chaînes, 45 000 Replay, l'enregistrement ou encore des vidéos à la demande.

Si vous êtes déjà client chez Free, bonne nouvelle : “L’offre Free TV+ est incluse pour les abonnés Freebox avec le service de télévision et les abonnés mobiles Forfait Free 5G et Série Free“. Vous remarquerez dans ce cas que l'application OQEE changera de nom pour devenir Free TV. Notez qu'il faut d'abord mettre son Player Free TV 4K ou Player Pop à jour avant de voir apparaître Free TV+. L'application sera disponible globalement dans le courant de la journée du 21 octobre 2025, sans précision d'horaire.