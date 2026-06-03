Le Poco M8 Pro 5G est à moitié prix : 185 € pour un smartphone qui n’a rien d’un modèle low cost

Avec son processeur Snapdragon 7s Gen 4, sa batterie de 6 500 mAh et sa charge rapide de 100W, le Poco M8 Pro 5G dispose d’une fiche technique solide pour sa catégorie. Sur AliExpress, il est actuellement à moitié prix, et passe sous la barre des 200 €.

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Lancé en janvier 2026, le Poco M8 Pro 5G est le dernier représentant de la gamme des Poco M. Celle-ci est appréciée pour ses fiches techniques équilibrées, avec des prix très concurrentiels. Proposé au lancement à 353 €, le Poco M8 Pro voit son prix fondre de moitié grâce à une offre spéciale proposée par AliExpress dans le cadre de ses premières promotions à l’approche de l’été.

La version 8/256 Go est ainsi affichée à 215 € au lieu de 353 €. En appliquant le code promo PHDFRS30, le prix descend à 185 €, soit 168 € de moins que le tarif conseillé. La livraison est gratuite depuis un entrepôt français, en moins de 5 jours.

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Un smartphone qui n’a pas grand-chose d’un modèle d’entrée de gamme

Avec le POCO M8 Pro 5G, la filiale de Xiaomi revoit ses ambitions à la hausse. Malgré un positionnement d’entrée de gamme, sa fiche technique n’a rien à envier à des modèles bien plus onéreux.

Le smartphone dispose d’une grande dalle AMOLED de 6,83 pouces affichant une définition 1,5K (2 772 × 1 280 pixels). Le taux de rafraîchissement maximal est 120 Hz et la luminosité monte jusqu’à 3 200 nits en pic.

À l’intérieur du Poco M8 Pro, on retrouve un processeur Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm. La puce est associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais une version de 512 Go est également disponible. La configuration assure une expérience fluide aussi bien en usage quotidien, qu’avec des jeux pas trop gourmands en ressources.

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. C’est un duo classique pour cette catégorie de smartphone. De quoi prendre des clichés corrects dans des conditions de luminosité normales.

Comme d’habitude dans cette série, l’un des principaux atouts du POCO M8 Pro reste son autonomie. Il dispose d’une batterie de 6 500 mAh qui offre plus d’une journée et demie d’endurance. Le smartphone est compatible avec la charge rapide à 100 W. Comptez environ 40 minutes pour une charge complète.

Enfin, et c’est une chose rare sur ce segment, le Poco M8 Pro est certifié IP68/IP69K et est donc résistant à l’eau et la poussière. L’écran profite par ailleurs d’une protection Gorilla Glass Victus 2. Pour moins de 190 €, le smartphone dépasse largement ce qu’on peut attendre de lui.