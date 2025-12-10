Bon plan Poco F7 : le smartphone ultra-performant est quasiment à moitié prix

Le Poco F7 est un smartphone ultra-performant, actuellement en promotion au prix d'un milieu de gamme, voire d'un modèle d'entrée de gamme. Il est en effet à moins de 260 € en ce moment sur AliExpress grâce à une réduction de près de 50%.

Le Poco F7 est le tout dernier modèle de la gamme des Poco F, appréciée pour ses fiches techniques solides et ses prix ultra-compétitifs. C'est un smartphone milieu de gamme, conçu pour ceux qui cherchent un modèle performant et équilibré sur tous les plans, pour moins de 500 €.

Lancé cette année à 453 €, le Poco F7 voit son prix chuter fortement grâce à une promotion en cours sur AliExpress. Il est en effet proposé à 253,31 € avec le code promo CSFR30, soit une réduction de 44%. Vous économisez ainsi 200 €.

Ce tarif correspond à la version équipée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si vous en voulez plus, la version 12/512 Go du Poco F7 coûte environ 40 € de plus, puisqu'elle est à 291 € en ce moment, toujours avec le code CSFR30. Cette version vous conviendra davantage si vous stockez une grande quantité de données en local.

Notez que le smartphone est expédié gratuitement par AliExpress depuis la France, dans un délai de deux à 5 jours.

Poco F7 : une puce haut de gamme, dans un smartphone milieu de gamme

La série des Poco F destinée à la base pour les amateurs de jeux sur mobile, mise sur de grosses performances. Le Poco F7 est ainsi équipé d'un SoC Snapdragon 8s Gen 4, une puce puissante capable d'offrir une belle fluidité au quotidien, et notamment pour le gaming.

Le smartphone dispose par ailleurs d'un grand écran de 6,83 pouces. La dalle occupe quasiment la totalité de la face avant, ce qui la rend encore plus agréable. C'est un écran AMOLED, offrant une belle définition 1,5 K (2272 x 1280 pixels) et une fréquence de rafraichissement maximale de 120 Hz.

La partie photo quant à elle s'appuie sur un double capteur de 50 MP + 8 MP (grand-angle et ultra grand-angle) et sur un capteur selfie de 20 MP. Enfin, le smartphone dispose d'une grosse batterie de 6500 mAh, compatible avec une charge rapide de 90W. Vous pouvez lire notre test complet du Poco F7 pour en apprendre davantage sur le smartphone.