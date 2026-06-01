La « priorité absolue » du PDG d’Apple : voici les dernières informations sur ces futures lunettes connectées

C’est un secret de polichinelle. Apple développerait un nouveau type d’accessoire connecté : des lunettes. Depuis quelques semaines, les spéculations à leur sujet vont bon train. Aujourd’hui, elles concernent notamment leur date de sortie, ainsi que l’orientation que la firme de Cupertino compterait leur donner.

Lorsqu’un produit n’a pas encore été officiellement dévoilé par sa marque, les plus curieux doivent se contenter des spéculations et fuites à son propos. C’est notamment le cas pour les futures lunettes connectées d’Apple : un design reconnaissable avec une conception maison des montures, quatre styles a minima, des caméras à lentille ovale… Son plan (plus si) secret a été dévoilé et, depuis, des compléments ou des précisions sont apportés.

C’est au célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, que l’on doit la majorité des informations à leur sujet. Par exemple, il a récemment contredit la rumeur selon laquelle les futures lunettes connectées d’Apple seraient capables de comprendre les gestes de la main. Aujourd’hui, notre confrère vient rectifier l’un de ses précédents dires et apporter davantage d’informations quant aux fonctionnalités dont ces accessoires seront équipés.

Date de sortie, réalité augmentée, suivi de santé… les dernières infos sur les futures lunettes connectées d’Apple

Intéressons-nous d’abord à la date de sortie pressentie pour les futures lunettes connectées d’Apple. Ces accessoires seraient, selon Gurman, la « priorité absolue » de Tim Cook avant qu’il ne passe le flambeau de la firme à John Ternus. Mais si le journaliste évoquait précédemment un lancement au début de l’année 2027, il vient de rectifier ces dires : le produit ayant, selon ses sources, connu des retards de développement, Apple miserait désormais sur une sortie fin 2027.

Toujours d’après les informations dont Gurman est en possession, Apple serait « convaincu que ces lunettes pourraient évoluer vers un dispositif de santé et, à terme, intégrer des technologies de réalité augmentée capables d'améliorer la vision des utilisateurs ». Il précise toutefois qu’il faudra probablement attendre plusieurs années pour que cette technologie arrive.

Côté fonctionnalités, Apple s’inspirerait de ce que font déjà les Meta Ray-Ban en intégrant à ses lunettes connectées des caméras pour prendre des photos ou des vidéos, des haut-parleurs et micros pour passer des appels, recevoir des notifications lues par Siri ou encore écouter de la musique. Autre fonction pressentie : un GPS piéton avec guidage pas à pas.

Enfin, selon Gurman, les lunettes connectées d’Apple devraient se positionner face à des produits concurrents vendus entre 200 et 500 dollars.