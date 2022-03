POCO X4 Pro 5G (256 Go) : le nouveau smartphone est déjà à prix réduit

Envie de vous offrir le tout nouveau POCO X4 Pro ? Sachez que le smartphone compatible 5G est déjà à prix réduit avant sa sortie nationale le 8 mars 2022. Le modèle 256 Go téléphone est en effet à 299,90 euros grâce à une réduction de 50 euros chez Amazon.

Le POCO X4 Pro 5G sortira officiellement en France le mardi 8 mars 2022. À quelques jours de sa commercialisation dans l'Hexagone, la version 256 Go du smartphone fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon.

Jusqu'au 7 mars prochain, le géant de l'e-commerce propose en effet le POCO X4 Pro en deux coloris au choix au tarif de 299,90 euros au lieu de 349,99 euros. La réduction de 50 euros se fait notamment grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit. Pour information, il s'agit de la version française du smartphone qui possède une garantie de deux ans et qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Concernant ses principales caractéristiques, le POCO X4 Pro associé au bon plan Amazon est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, d'un processeur Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 5 000 mAh et du système MIUI 13 pour POCO basé sur Android 11. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur principal de 108 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.