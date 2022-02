Poco X4 Pro 5G officiel : triple capteur photo 108 MP et écran 120 Hz pour seulement 299 euros

Le Poco X4 Pro 5G est officiel ! Ce smartphone milieu de gamme arbore des caractéristiques techniques dignes d'un téléphone haut de gamme, dont un écran 120 Hz et un capteur 108 mégapixels.

En marge du MWC 2022, Poco a levé le voile sur un nouveau smartphone Android milieu de gamme, le Poco X4 Pro 5G, ce lundi 28 février 2022. Pour mémoire, le téléphone était apparu à plusieurs reprises dans des fuites ces dernières semaines. La fiche technique de l'appareil était donc déjà partiellement connue.

Dans la foulée, Poco lance une version 4G de son M4 Pro. Le constructeur avait déjà commercialisé une édition 5G du Poco M4 Pro fin 2021. Nous avions eu la chance de tester l'appareil. Hormis le retrait de la 5G, le smartphone ne change pas par rapport à son prédécesseur. Nous nous concentrerons donc sur le Poco X4 Pro 5G.

Quelle fiche technique pour le Poco X4 Pro 5G ?

Le Poco X4 Pro 5G est recouvert d'un écran AMOLED de 6,67 pouces (2400 x 1080 pixels, Full HD+) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Poco annonce un taux d'échantillonnage tactile allant jusqu'à 360 Hz. La luminosité maximale de l'écran est de 1200 nits, ce qui est pas mal pour un milieu de gamme. La dalle est protégée grâce à une protection Gorilla Glass 5 de Corning.

Le smartphone est propulsé par le SoC Snapdragon 695 de Qualcomm, un chipset milieu de gamme gravé en 6 nm. La puce est épaulée par 6 ou 8 Go de RAM. Poco propose 128 ou 256 Go de stockage interne. Un port microSD permet de profiter d'1 To de stockage interne. Côté logiciel, on trouve MIUI 13, la surcouche Android de Xiaomi.

L'autonomie est confiée à une batterie de 5000 mAh. Cet accumulateur est compatible avec la recharge rapide 67W. Poco assure que cette technologie permet de récupérer 70% d'autonomie en 20 minutes. Pour une recharge complète, il suffit de 41 minutes.

Poco a particulièrement soigné la partie photo. Le smartphone hérite d'un triple capteur photo. Cet appareil est composé d'un objectif de 108 mégapixels (f/1.9), d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.2) et d'un module macro (f/2.4). Sur la face avant, on trouve un capteur selfies de 16 mégapixels (f/2.4).

Quel prix et quelle date de sortie ?

Le Poco X4 Pro 5G sera vendu au prix de départ de 299 euros (6 Go + 128 Go) en Europe. La version 8 Go/ 256 Go sera proposée à 349 euros. Pour le lancement, Poco offre une promotion aux premiers acheteurs. Si vous achetez le smartphone entre 2 mars et le 7 mars, vous pourrez obtenir le X4 Pro 5G standard pour 269 euros, contre 319 pour la version supérieure. Cette édition sera même accessible pour 299 euros si vous passez par Amazon ou le site officiel de Poco pour obtenir un coupon.