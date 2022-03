Un code de réduction exceptionnel pour les smartphones POCO chez AliExpress

Jusqu'au 4 mars prochain, AliExpress vous propose un code de réduction exceptionnel vous permettant de profiter des POCO M4 Pro et POCO X4 Pro 5G à prix mini ! Nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir sur l'offre dans cet article.

Acheter le POCO M4 Pro à prix mini Acheter le POCO X4 Pro 5G à prix mini

AliExpress vous propose une offre très intéressante sur les POCO M4 Pro et POCO X4 Pro 5G. Si vous achetez l'un de ces smartphones avant le 4 mars prochain à 9h avec le code de réduction SDFRF143, vous pouvez profiter des smartphones à prix cassé.

Le POCO M4 Pro se retrouve ainsi à seulement :

174,90€ au lieu de 199,90€ pour la version 6Go de RAM + 128Go SSD

229,90€ au lieu de 249,90€ pour la version 8Go de RAM + 256Go SSD

De son côté, le POCO X4 Pro 5G est à seulement :

244,90€ au lieu de 269,90€ pour la version 6Go de RAM + 128Go SSD

299,90€ au lieu de 319,90€ pour la version 8Go de RAM + 256Go SSD

Aussi, si vous choisissez la version 128Go SSD, AliExpress vous offre en prime un coupon vendeur 5€.

Attention, ces offres ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles et pendant quelques jours seulement. Pour en profiter, il faut donc se rendre rapidement sur le site d'AliExpress et utiliser le code SDFRF143. Les deux smartphones sont livrés depuis la France et vendus par la boutique officielle de POCO France.

Deux smartphones à prix mini dignes des plus grands

Lancés très récemment, les deux smartphones proposés dans cette offre sont très abordables certes, mais cela ne les empêche pas de rivaliser avec les plus grands.

Du côté du POCO M4 Pro, on trouve de nombreuses prestations haut de gamme comme :

Une fréquence d'affichage de 90Hz.

Un écran AMOLED.

Une triple caméra arrière.

Un capteur principal de 64Mpx.

Un processeur MediaTek Helio G96.

Une batterie de 5000 mAh.

La charge rapide 33W.

Un peu plus coûteux, le POCO X4 Pro 5G propose des prestations encore plus haut de gamme. On y retrouve par exemple :

Une fréquence d'affichage de 120Hz.

Un écran de 6,67″ AMOLED.

Une triple caméra arrière.

Un capteur principal de 108Mpx.

Un processeur Snapdragon 695.

La charge rapide 67W.

Précisons finalement que tous les prix précisés dans cet article sont des conversions du dollar à l'euro. Ils peuvent donc varier en fonction du cours de la monnaie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.