POCO M4 Pro : 50 € de réduction sur le modèle 256 Go du smartphone

Belle affaire à saisir sur le POCO M4 Pro chez Amazon ! L'un des nouveaux smartphones de la branche POCO du constructeur Xiaomi bénéficie déjà de 50 euros de réduction. Grâce à cette remise, le téléphone passe sous les 230 euros.

Au même titre que le POCO X4 Pro 5G, le POCO M4 Pro est aussi à l'honneur chez Amazon, dans le cadre de la sortie officielle des deux smartphones en France.

Ainsi, le modèle 256 Go du POCO M4 Pro est vendu par le site e-commerce au prix de 229,90 euros au lieu de 279,99 euros ; soit une remise immédiate de 11% de la part d'Amazon et une autre réduction de 20 euros grâce à un coupon à cocher sur la fiche produit. Pour information, l'offre promotionnelle prend fin ce jeudi 3 mars 2022. Il ne faudra donc pas tarder pour en profiter !

Pour en revenir au POCO M4 Pro, le smartphone associé au deal Amazon embarque un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition en FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels, un processeur MediaTek Helio G96, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide et le système MIUI 13 pour POCO basé sur Android 11. Concernant l'APN, le téléphone dispose d'un triple capteur principal de 64 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.