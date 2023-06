POCO X4 Pro : le modèle 256 Go est moins cher que la version 128 Go du smartphone

Le POCO X4 Pro fait l'objet d'un bon plan chez Amazon. Au cours d'une vente flash à durée limitée, le modèle 256 Go est moins cher que la version 128 Go du smartphone.

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous offrir le POCO X4 Pro compatible 5G et à un bon prix ! Pendant une vente flash, le modèle 256 Go du smartphone est vendu par le célèbre site e-commerce au tarif de 269,90 euros au lieu de 299,99 euros ; soit 30 euros moins cher par rapport à la version 128 Go du téléphone.

Pour information, l'offre concerne le coloris bleu Métal du téléphone et la livraison du smartphone est gratuite à domicile. De plus, le POCO X4 Pro bénéficie d'une garantie de deux ans et du paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Présenté à la fin du mois de février 2022, le POCO X4 Pro lié à l'offre Amazon est un smartphone milieu de gamme qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 5 000 mAh et du système MIUI 13 basé sur Android 11. Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur principal de 108 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.