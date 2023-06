Galaxy S21 FE : le smartphone Samsung est à 399 € avec ce code promo

Foncez vite sur ce bon plan Cdiscount pour vous procurer l'excellent Galaxy S21 FE à moins de 400 euros ! Pendant quelques jours seulement, le smartphone Samsung est à 399 euros grâce à l'application d'un code promotionnel. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Vous avez jusqu'à ce vendredi 9 juin 2023 à 15h30 pour profiter d'une réduction de 50 euros sur l'achat du Galaxy S21 FE chez Cdiscount. Proposé en plusieurs coloris et sa version 128 Go, le smartphone Samsung compatible avec la 5G est à 399 euros au lieu de 449 euros.

Pour information, la remise se fait avec le coupon S21FECDAV50 qui est à saisir durant l'étape de la commande et l'offre promotionnelle est réservée aux membres CDAV. Pour rappel, le programme Cdiscount à volonté est un abonnement à 29 euros par an et peut être testé gratuitement pendant 6 jours.

Pour en revenir au Samsung Galaxy S21 FE, il s'agit d'un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.