Le Xiaomi 13 profite aujourd’hui d’une réduction de 430 €, vite !

Le Xiaomi 13 voit son prix passer sous la barre des 600 €. Le smartphone est à seulement 569 € au lieu de 999 € dans le cadre des Summer Sales sur AliExpress. Notez qu'il s'agit de la version internationale du smartphone, compatible avec toutes les bandes de fréquences françaises, et le produit est livré depuis la France.

C'est une très belle offre à saisir en ce moment sur AliExpress. Lancé il y a quelques semaines à 999 €, le Xiaomi 13 est disponible actuellement à 569 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Cela correspond à une réduction de 43%. Vous réalisez une économie non négligeable de 430 €.

Il faut retenir pour ceux qui ne sont pas habitués à AliExpress que le Xiaomi 13 faisant l'objet de cette offre est livré depuis l'un des entrepôts français du e-commerçant dans un délai de 3 jours ouvrés. Le smartphone est par ailleurs compatible avec toutes les bandes de fréquences 4G et 5G en France.

Xiaomi 13 : le dernier haut de gamme de la marque est à un super prix

Le Xiaomi 13 est le tout dernier smartphone haut de gamme de la marque. Il est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. C'est une configuration confortable qui assure des performances de haut vol dans tous les cas de figure, y compris pour jouer.

Le smartphone dispose d'un écran AMOLED de 6,36 “ (2400 x 1080 px) avec un taux de rafraîchissement 120Hz. Les prestations photo du Xiaomi 13 sont assurées par trois capteurs : un module principal grand-angle de 50 MP conçu par Leica, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3,2X. À l'avant, on retrouve un capteur de 32 MP pour les selfies.

Le Xiaomi 13 dispose par ailleurs d'une batterie de 4500 mAh qu'on peut utiliser sans problème pendant 2 jours. Le smartphone est compatible avec une charge rapide de 67W qui lui permet de se charger de 0 à 100% en à peine 45 minutes, comme nous avons pu le constater lors de notre test du Xiaomi 13. La recharge sans fil est également disponible et elle est d'une puissance confortable de 50W.