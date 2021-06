Le prix du Poco X3 Pro chute lourdement pendant le Prime Day

Le Prime Day d'Amazon 2021 permet de faire de bonnes affaires sur certains produits high-tech. En voici une nouvelle preuve, avec cette offre qui concerne le Poco X3 Pro de Xiaomi. Si vous avez besoin d'un smartphone milieu de gamme pour jouer sans trop de concessions, alors foncez.

Avant tout pour profiter de cette bonne affaire, il faut être abonné à Prime d'Amazon. Si vous ne l'êtes pas, alors c'est le moment de vous inscrire, d'autant plus qu'il est possible d'en profiter gratuitement pendant une durée de 30 jours sans engagement.

Le bon plan proposé par Amazon est d'autant plus intéressant puisqu'il concerne la version dotée de 8Go de RAM et 256 Go de mémoire vie. Elle est affichée au prix de 200 euros (du moins à exactement 199.99 euros).

Vous voulez en savoir plus sur ce smartphone avant de l'acheter, on vous invite à découvrir notre test et avis sur le Poco X3 Pro. En bref, ses points forts : sa puissance (processeur Snapdragon 860) et son autonomie (batterie de 5160 mAh).

Un autre smartphone sensiblement dans la même gamme est aussi proposé à un tarif promotionnel dans le cadre du Prime Day Amazon, il s'agit du Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 237.99 euros.