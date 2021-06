Prime Day 2021 : le Redmi Note 10 Pro atteint son prix le plus bas à ce jour

Le Redmi Note 10 Pro en version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage est à son prix le plus bas depuis sa sortie grâce au Prime Day 2021 chez Amazon. Les membres du programme peuvent se l'offrir à 237,9 € au lieu de 255 €, un tarif déjà bien en deçà du prix de lancement de 279 €.

Le Redmi Note 10 Pro disponible depuis mars 2021 est l'une des star du catalogue de Xiaomi sur le segment d'entrée de gamme. Pour moins de 300 €, difficile de trouver mieux. Le smartphone est disponible à son un prix jamais vu depuis son lancement à l'occasion du Prime Day 2021 sur Amazon. Le site proposait déjà l'un des meilleurs prix du web en le vendant à 255 € au lieu de 279 €.

Si vous êtes abonné Prime, vous bénéficiez d'une réduction exclusive qui ramène le tarif sous la barre des 240 €. Le smartphone est disponible à 237,90 € pour être précis. Le Redmi Note 10 Pro offre une fiche technique séduisante pour son prix. Il dispose d'un grand écran AMOLED de 6,67″ en définition Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz doublé d'un taux d'échantillonnage de 240 Hz. Vous profitez d'une fluidité réservée en temps normal aux smartphones haut de gamme.

Que ce soit pour les jeux pour l'utilisation au quotidien, l'écran est réactif et offre une sensibilité ainsi qu'une latence faible. Enfin, le Redmi Note 10 Pro dispose d'une grosse batterie de 5,020 mAh compatible avec une recharge rapide de 33W. En dehors du Note 10 Pro, plusieurs autres smartphones Xiaomi sont en promo dans le cadre du Prime Day 2021. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs bons plans smartphone du moment.