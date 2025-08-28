Mettre son téléphone dans le congélateur, le réparer avec du dentifrice… Ces recettes de grand-mère fonctionnent-elles vraiment ?

Quand il s’agit de la santé de nos smartphones, on a tendance à reproduire des comportements, parce qu’on les a vus sur les réseaux, car on nous les a conseillés, voire carrément par désespoir. Mais certaines de ces actions relèvent du mythe, et il est grand temps de les réfuter. C’est votre smartphone qui vous remerciera.

La patience est une vertu qui s’amenuise à l’ère de l’ultra-connectivité : on cherche des solutions rapides – pour ne pas dire immédiates –, et souvent elles nous sont servies sur un plateau d’argent. Beaucoup de scroll, peu d’huile de coude. Certaines sont utiles, les autres, absolument pas. Mais le côté « Cette idée me plaît, donc elle est vraie » peut nous faire céder à la facilité.

Sauf que votre smartphone pourrait en pâtir. Cette machine optimisée n’a pas besoin de vous pour gérer ses tâches, à moins que vous ne souhaitiez détériorer ses performances. Et ce ne sont pas des vidéos « hacks » de 30 secondes qui vous permettront de l’améliorer ou de le réparer. Voici 10 mythes auxquels il vous faut arrêter de croire.

Lire aussi : Et si vous abîmiez votre SSD sans le savoir ? Voici comment optimiser sa longévité et ses performances

1. Mettre son smartphone dans du riz pour le faire sécher

Probablement le plus connu, mais c'est un biais cognitif. Mais non, mettre son appareil dans du riz après un bain imprévu (malgré son IP67 ou 68) n’est pas une solution. Il absorbe lentement l'humidité de surface, mais laisse surtout des résidus risquant d’aggraver les dégâts. Si votre appareil prend l’eau, éteignez-le immédiatement afin d’éviter les courts-circuits, et laissez-le sécher dans un endroit ventilé ou avec de vrais desséchants. Apportez-le à un professionnel si l’eau s’est immiscée dedans.

2. Réparer les fissures de son écran avec du dentifrice

Il paraît que le dentifrice est la solution miracle à bien des soucis, dont les fissures. S’il peut masquer des micro-rayures, nettoyez votre écran et l’effet disparaîtra. Au-delà de son inutilité, cette astuce est dangereuse : le dentifrice est abrasif et grignote le revêtement oléophobe. Résultat : la fissure est toujours là, et en plus votre écran devient plus gras et couvert de traces de doigts. Optez plutôt pour une vitre de protection en verre trempé en attendant de remplacer l’écran.

3. Mettre son téléphone dans le congélateur pour « revitaliser » la batterie

Pour continuer dans la famille des astuces dangereuses, certains conseillent de mettre votre appareil au congélateur pour en « réinitialiser » la batterie si elle chauffe, se décharge plus vite ou se recharge lentement. La réalité ? C’est totalement contreproductif : les batteries lithium-ion exècrent les températures extrêmes. Nos confrères d'Android Police rappellent que le froid ralentit les réactions chimiques internes et réduit leur durée de vie. Pire encore, l’humidité liée à la condensation quand vous ressortez votre smartphone s’infiltre à l’intérieur, provoquant pannes et corrosions.

4. Fermer les applications en arrière-plan économise la batterie

Fermer les applications pour économiser la batterie est une fausse croyance, et elle est aussi contre-productive. La batterie se vide plus rapidement, car ça puise dans le processeur – le deuxième plus gros consommateur d’énergie – pour que le système relance les applis et reconstruise le cache. Or, les téléphones « gèlent » les applications en arrière-plan, elles ne consomment donc quasiment rien. Fermez une appli seulement si elle bugge, ou réinstallez-la.

5. Économiser sa batterie avec un fond d’écran sombre

6. Utiliser un chargeur non officiel détruit la batterie

Tous les chargeurs non officiels ne sont pas forcément dangereux : ceux certifiés, de marques reconnues et qui respectent les normes sont sûrs. Ceux bon marché ou contrefaits risquent, eux, d’endommager vos appareils.

7. Laisser son téléphone branché toute la nuit abîme la batterie

Aujourd’hui, les smartphones disposent d’une recharge optimisée, qui s'arrêtent automatiquement quand la batterie est pleine : elle ne risque donc rien si vous laissez l’appareil chargé toute la nuit. En revanche, pour pallier le risque d’un défaut électrique, vous pouvez utiliser une prise intelligente pour couper l’alimentation, réduire vos factures et protéger votre appareil. Contre les coupures de courant, songez à investir dans un onduleur. Autre précaution utile : surveillez la température. Évitez de recharger votre smartphone sous votre oreiller, en plein soleil ou de l’utiliser intensément pendant ce temps.

Lire aussi : Android 16 vous indique à quel point la batterie de votre smartphone s’est dégradée

8. Recharger son smartphone deux fois plus vite grâce au mode avion

S'il n’est pas illogique comme raisonnement, activer le mode avion pendant la recharge n’apporte qu’un gain de temps minime. Le vrai facteur décisif, c’est un chargeur certifié, au voltage et à la puissance adaptés. Vous pouvez aussi éteindre votre appareil si vous êtes pressé.

9. Ajouter de la RAM accélère les performances

Ce qui est vrai pour votre ordinateur ne l’est pas forcément pour votre smartphone. La mémoire virtuelle est bien plus lente que la vraie RAM et n’aide que dans des situations marginales. Même chose que pour les applications en arrière-plan : votre appareil gère déjà très bien ses ressources. S'il rame, au lieu d'ajouter de la RAM, gardez entre 15 et 20 % de stockage libre, désinstallez les applications lourdes, mettez-le à jour et redémarrez-le de temps à autre.

10. Activer la navigation privée vous rend invisible

Selon la légende, le mode navigation privée est une « cape d’invisibilité ». Elle est seulement une couche de confidentialité locale : historique, cookies et formulaires en cache sont supprimés une fois la session fermée. Mais votre fournisseur d’accès ou votre employeur les voient toujours.

Certaines astuces relèvent simplement du folklore, d’autres ne vont pas tuer votre téléphone sur le champ, mais elles risquent de le faire agoniser à petit feu. Et il ne s’agit là que d’une liste non exhaustive. Finalement, la meilleure astuce pour la longévité de votre smartphone, c’est de ne pas croire à toutes celles qui circulent.