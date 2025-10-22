Si votre smartphone chauffe avec la recharge sans fil, c’est pour cette raison bien précise

Entre recharge filaire et sans fil, votre cœur balance. Vous hésitez à adopter la norme Qi, réputée pour faire davantage chauffer les smartphones. Or vous savez que chaleur et électronique ne font pas bon ménage. On vous explique pourquoi votre smartphone peut chauffer davantage avec ce mode de recharge et si cela risque réellement d’abîmer sa batterie.

Vous venez de changer de smartphone et le modèle pour lequel vous avez opté prend désormais en charge la norme Qi, la technologie qui permet une recharge sans fil. La question qui se pose maintenant est la suivante : conserver une recharge filaire classique ou passer à la recharge sans fil ? Vous hésitez puisque vous avez lu que la seconde pouvait faire chauffer davantage les smartphones et vous craignez que cela n’abîme votre appareil flambant neuf.

Notons d’abord que les smartphones modernes sont pourvus de batteries lithium-ion : ces dernières perdent inéluctablement de leur capacité au fil du temps. Mais le choix d’une recharge sans fil a-t-il une incidence significative sur cette dégradation naturelle ?

Voici pourquoi la recharge sans fil fait chauffer votre smartphone

Quand vous rechargez votre smartphone avec un chargeur sans fil, l’électricité passe par des champs électromagnétiques entre le socle et votre appareil. Cela implique une déperdition énergétique sous forme de chaleur, comme le rappellent nos confrères de SamMobile. Si l’on compare l’efficacité énergétique des deux modes de recharge, on remarque que la recharge sans fil engendre une perte d’énergie entre 20 et 30 %, contre 5 à 10 % pour la recharge filaire.

Cette légère hausse de température lors de la recharge sans fil par rapport à l’utilisation normale de votre smartphone est donc attendue. De plus, pour protéger la batterie et les composants internes, les modèles récents possèdent des systèmes de gestion thermique ralentissant la charge si la température est trop élevée. Bien qu’elle soit normale, cette chaleur a-t-elle un effet notable sur la batterie de votre smartphone ?

Recharge sans fil VS recharge filaire : laquelle abîme le plus votre batterie ?

Attardons-nous un instant sur les principales différences entre ces deux modes de recharge : la vitesse de charge et la chaleur produite. Comme son nom le suggère, la charge filaire nécessite une connexion physique. Elle est plus économe en énergie que la charge sans fil et peut permettre une charge rapide, mais celle-ci peut générer une forte chaleur, notamment avec les chargeurs 25, 45 W ou plus, puisqu’elle délivre plus de puissance.

Si la charge sans fil est quant à elle moins efficace sur le plan énergétique, elle produit une chaleur constante et modérée, souvent moindre que celle des sessions de charge rapide des chargeurs filaires.

Quoi qu’il en soit, le stress subi par la batterie est similaire, ce qui implique des effets égaux à long terme sur la santé de votre batterie. En résumé : la recharge sans fil ne l’abîme pas plus que la recharge filaire. Il existe cependant des astuces pour optimiser sa durée de vie.

Pour préserver la longévité de votre batterie, ce n’est donc pas tant le mode de recharge qui compte que d’autres facteurs, tels que vos habitudes d’utilisation, le vieillissement chimique naturel des batteries lithium-ion et les cycles de charge. Voici cependant quelques bonnes pratiques à adopter pour une recharge sans fil optimale de votre batterie :

Évitez-lui les températures extrêmes : pour cela, évitez de recharger votre smartphone au soleil ou sous votre oreiller,

Privilégiez les endroits frais et ventilés,

Ne la laissez-pas se vider complètement,

Ne la maintenez pas en charge trop longtemps après qu’elle a atteint les 100 % – mais pour cet aspect, ne vous inquiétez pas trop : la plupart des smartphones disposent maintenant d’une recharge optimisée qui aide à protéger leur batterie de potentiels dommages liés à la surcharge ou à la surchauffe.

Utilisez des coques adaptées ou retirez-les si elles sont métalliques et/ou si elles font plus de 3 mm d’épaisseur,

Centrez correctement votre smartphone sur le socle et vérifiez les voyants ou notifications vous le confirmant,

Utilisez des chargeurs adaptés, de marques reconnues et possédant les certifications de sécurité, et privilégiez ceux surveillant la température et régulant la puissance.

Ainsi, utiliser un chargeur sans fil n’endommagera pas la batterie de votre smartphone, en revanche adopter les bonnes habitudes de charge préservera sa durée de vie.