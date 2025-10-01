Cette astuce toute simple vous permet d’acheter vos billets de transport sur iPhone et de les valider

Vous partez en voyage et décidez d’acheter vos billets en avance. Jusqu’au jour de votre départ, vous hésitez entre les imprimer et les garder dans vos mails. Mais saviez-vous qu’en étant propriétaire d’un iPhone vous n’avez besoin que de votre smartphone et d’une astuce toute simple pour acheter vos titres de transport et les valider ?

Vous planifiez un trajet ou un voyage et vient le moment d’acheter vos billets, sésames vers votre destination. Vous pouvez très bien les acheter en ligne pour vous assurer d’en avoir à la date et l’horaire désirés et éviter les files interminables, mais il n’y a rien de pire que de devoir ensuite les imprimer et de se rendre compte qu’on n’a plus assez d’encre. Puis il faut admettre que d’un point de vue écologique, ce n’est pas optimal non plus. Sans parler de l’éventualité de finalement oublier le papier à la maison le jour du grand départ.

Vous pouvez également décider de les conserver dans vos mails, mais rien ne garantit que vous le retrouverez immédiatement le Jour J, ni même que vous aurez suffisamment de réseau. Non, décidément, il doit y avoir une méthode plus simple pour acheter et valider ses billets de transport. Et en réalité, oui il en existe bien une, puisque, par chance, vous êtes l’heureux propriétaire d’un iPhone.

Qui a dit que voyager était compliqué ?

Grâce à cette astuce vous allez voyager l’esprit et le sac plus légers, puisque vous aurez tout au même endroit. Le principe derrière est simple : sur votre trousseau de clés, vous avez bien plusieurs clés – voire vos badges du bureau – ? Pourquoi il n’en serait pas de même pour tous vos cartes et billets ? C’est ce que vous propose l’application Cartes de votre iPhone (aussi connue sous le nom Apple Wallet) – l’équivalent de Google Wallet.

Alors oui, une fois qu’on a dit ça, on n’a pas réinventé la roue. En revanche, saviez-vous que vous pouviez acheter directement vos titres de transport et les valider depuis votre iPhone ?

Voici comment acheter et valider vos billets de transport sur iPhone

Il existe plusieurs manières de procéder.

Achetez vos titres de transports sur IDF Mobilités

Imaginons : vous êtes en région parisienne (au quotidien ou pour un séjour). Pour acheter un ticket bus-tram, métro-train-RER, ou encore un ticket RoissyBus, vous pouvez passer par IDF Mobilités.

Que vous ayez un compte ou non sur l’application, voici la marche à suivre :

Dans l’onglet Achats , sélectionnez Acheter un titre dans la section Sur mon iPhone

Choisissez ensuite le type de ticket dont vous avez besoin

Sélectionnez la quantité

Appuyez sur Acheter (le prix est donné entre parenthèses)

Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Passer cette étape , sinon connectez-vous si ce n’est pas déjà fait.

Remplissez votre email et cochez la case J’accepte les conditions générales de vente et d’utilisation

Si vous avez Apple Pay sur votre iPhone, vous pouvez acheter votre titre de cette manière. Autrement, sélectionnez Autre moyen de paiement et remplissez les données de votre carte

Restez sur l’application : votre ticket se chargera ensuite sur votre iPhone et l’application vous indiquera une fois que c’est fait.

Vous le retrouverez dans Cartes .

Le jour où vous prendrez les transports : double-cliquez sur le bouton latéral de votre iPhone pour ouvrir Cartes et sélectionner votre titre.

Placez votre iPhone sur la borne : votre titre se validera !

Achetez vos billets de train sur SNCF Connect

Il en va de même pour les billets de train avec SNCF Connect : une fois que vous aurez procédé au paiement sur l’application, vous n’aurez qu’à cliquer sur Ajouter à Apple Cartes.

Au moment de valider, ouvrez Cartes et présentez le QR code de votre billet au contrôleur.

Ajoutez ses billets d’avion à Cartes

Certaines applications de compagnie aérienne vous proposeront également d’ajouter vos billets à Cartes. Comme pour les billets de train, vous n’aurez qu’à présenter leur QR code pour accéder à l’embarquement.

Achetez vos titres de transports directement dans Cartes

Si jamais vous avez lié votre carte bancaire à la fonction Apple Pay, vous pouvez directement acheter un titre de transport dans l’application Cartes (Apple Wallet) :

Ouvrez l’application

Sélectionnez votre carte de transport

Allez dans Titres de transport

Appuyez sur Racheter si c’est le type de billet que vous souhaitez

Sinon, appuyez sur Acheter d’autres titres

Choisissez un titre

Appuyez sur Acheter

Votre carte bancaire liée à Apple Pay s’affichera et vous n’aurez qu’à suivre les instructions sur l’écran

Avec un peu d’anticipation, vous ne vous prendrez plus la tête pour voyager

Si vous empruntez occasionnellement les transports, nous ne pouvons que vous conseiller d’acheter vos titres en amont – voire de toujours en avoir un d’avance – pour pallier les risques d’une application en maintenance ou qui plante.

Si jamais vous achetez un billet de train et que vous le recevez dans vos emails, nous vous recommandons d’en faire une capture d’écran ou de les enregistrer dans l’application Fichiers de manière à ce que vous puissiez y avoir accès au moment de leur validation, même en mode hors connexion.

Nous ne sommes jamais à l’abri d’un problème de réseau. Ce simple réflexe de télécharger en amont et avec votre Wi-Fi domestique les contenus dont vous aurez besoin en dehors de chez vous pourrait même vous faire économiser sur votre forfait mobile, voici comment.

Dernière petite recommandation au passage : si vous voyagez avec des proches, pensez tout de même à partager vos billets de transport avec eux, malgré cette astuce. Le risque zéro n’existe pas : votre téléphone pourrait être à court de batterie, mais vous pourriez aussi le perdre – comme un trousseau de clés, en soi. Quoi qu’il en soit, en achetant et en validant vos billets de transport depuis votre iPhone, vous gagnerez assurément en sérénité.