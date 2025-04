Google rend son IA Gemini encore plus puissante avec une fonction de recherche qui dépasse ChatGPT

Google continue de renforcer son intelligence artificielle Gemini. Une nouvelle version de son outil de recherche avancée vient d’être lancée. Cette mise à jour promet des résultats encore plus détaillés que ceux proposés par la concurrence.

L’intelligence artificielle fait partie intégrante des outils numériques de plus en plus utilisés au quotidien. Pour répondre à cette demande, Google a lancé Gemini, une alternative maison à ChatGPT, qui ne cesse d’évoluer. Depuis fin mars 2025, son modèle le plus avancé, Gemini 2.5 Pro, est accessible gratuitement à tous les utilisateurs. Il intègre déjà de nombreuses fonctions puissantes, comme le traitement de fichiers, les extensions, ou encore le dessin. Avec ses performances en forte hausse, certains se demandent même si l’abonnement payant conserve encore un intérêt face à cette version gratuite.

Google vient d’activer une fonction jusqu’ici absente : Deep Research. Cet outil permet de plonger dans des sujets complexes, de consulter des centaines de sources en ligne, et de produire des rapports détaillés et structurés, accompagnés de citations. Il s’agit d’un assistant de recherche avancé, capable de penser étape par étape pour livrer une synthèse claire et complète. Propulsée par Gemini 2.5 Pro, cette fonctionnalité reste cependant réservée aux abonnés Gemini Advanced, proposée à 21,99 € par mois.

Google réserve Deep Research aux abonnés malgré la gratuité de Gemini 2.5 Pro

Grâce à la puissance de Gemini 2.5 Pro, Deep Research gagne en précision, en raisonnement logique et en capacité d’analyse. Il peut trier l’information, croiser les sources, structurer les idées, et même générer des rapports longs et lisibles, proches de ce qu’un humain pourrait produire. Selon Google, les évaluateurs ont préféré les résultats de ce nouveau modèle à ceux de ChatGPT dans plus de deux cas sur trois. L’outil peut même transformer un rapport en podcast audio, parfait pour une écoute dans les transports.

Cette version avancée est disponible sur le web, Android et iOS, mais uniquement pour les abonnés Gemini Advanced. Les utilisateurs gratuits peuvent toujours accéder au modèle Gemini 2.5 Pro, mais sans Deep Research, ni grande fenêtre contextuelle, ni requêtes illimitées.

En revanche, une version plus légère de Deep Research reste accessible gratuitement avec le modèle Gemini 2.0 Flash, proposé dans plus de 150 pays dont la France. Elle permet à tous de tester une partie des fonctions avancées, avec des performances moindres mais déjà très convaincantes.