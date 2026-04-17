Plus de 20 procès et 14 milliards en jeu, Tesla n’a jamais été aussi menacé par la justice

Tesla se retrouve face à plus de 20 fronts judiciaires simultanés aux États-Unis. Les montants en jeu pourraient atteindre 14,5 milliards de dollars. Et selon une analyse détaillée, le pire est encore à venir.

Tesla Model 3 Performance
Crédits : Tesla

Les poursuites judiciaires contre les constructeurs automobiles ne sont pas rares. Mais l'ampleur de ce que traverse Tesla dépasse largement ce qu'ont connu ses concurrents. La firme avait récemment été contrainte de retirer le mot “Autopilot” de ses publicités en Californie. Le DMV, l'agence de régulation automobile de l'État, jugeait ce terme trompeur pour les conducteurs.

Dans ce contexte, le site spécialisé Electrek a recensé plus de 20 fronts judiciaires actifs contre Tesla. Ces poursuites couvrent sept catégories, des accidents mortels liés à l'Autopilot aux violations de données personnelles, en passant par la discrimination raciale en usine et la fraude boursière. L'exposition financière totale est estimée entre 2,7 et 14,5 milliards de dollars, soit entre 2,5 et 13,4 milliards d'euros.

Tesla accumule les procès sur plus de 20 fronts et la facture pourrait atteindre 14,5 milliards de dollars

Le poste le plus lourd concerne les accidents mortels liés à l'Autopilot et au Full Self-Driving. Lors de la condamnation de l'été 2025, un jury de Miami avait infligé à Tesla 243 millions de dollars de dommages et intérêts (224 millions d'euros). Ce verdict a changé la stratégie du constructeur. Depuis, le constructeur a préféré régler plusieurs affaires à l'amiable. Cette seule catégorie représente une exposition entre 1 et 5 milliards de dollars (920 millions à 4,6 milliards d'euros).

Une action collective pour fraude boursière liée au Robotaxi a été déposée en août 2025. Les actionnaires accusent Tesla d'avoir dissimulé les risques réels de sa conduite autonome. Lors des premiers tests publics désastreux du Robotaxi, le titre avait chuté de 6,1 % en deux séances. Environ 68 milliards de dollars (62,7 milliards d'euros) de capitalisation avaient été effacés. Plus de 900 plaintes pour discrimination raciale à l'usine de Fremont s'ajoutent au dossier. Leur exposition est estimée entre 200 millions et 1,2 milliard de dollars (185 millions à 1,1 milliard d'euros).

Tesla dispose d'environ 40 milliards de dollars (37 milliards d'euros) de trésorerie, ce qui écarte tout risque de faillite. Mais la facture pourrait peser lourd sur un groupe dont les ventes reculent. Les procès actuellement réglés concernent des accidents entre 2018 et 2020. Ceux liés au déploiement massif du FSD après 2020 sont encore en cours d'instruction.


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