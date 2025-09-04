Plus besoin de câble pour recharger sa voiture électrique, Porsche dévoile son système sans fil

Porsche présente son nouveau système de recharge par induction pour ses voitures électriques. Il suffit de se garer au-dessus d'une plaque disposée sur le sol pour lancer l'opération.

Recharger sa voiture électrique est généralement une opération qui se déroule sans encombre. Mais parfois, les conditions ne sont pas au rendez-vous. Par exemple quand il pleut, ou quand le câble fait des siennes et refuse de coopérer. Plusieurs solutions ont déjà été imaginées pour remédier à ce genre de problèmes. On pense aux systèmes de recharge ultra-rapides qui permettent de passer moins de temps à la borne.

Certains constructeurs automobiles vont plus loin en proposant un robot qui s'occupe de recharger votre véhicule sans que vous ayez à sortir de ce dernier. Porsche a choisi une autre voie : celle de l'induction. Exactement comme vous posez votre smartphone sur un chargeur sans fil, vous pourrez bientôt vous contenter de garer votre voiture au-dessus d'une plaque spéciale. Elle pourra être placée chez vous ou sur une place de parking en extérieur.

La recharge par induction arrive sur les voitures électriques Porsche

Pesant 50 km et résistant aux intempéries, le chargeur possède un détecteur de mouvements et de corps étrangers. Si un animal venait à passer sur la plaque pendant la recharge, celle-ci serait immédiatement arrêtée. Même chose pour un objet laissé par inadvertance. Une assistance dédiée vous guide pour bien placer le véhicule électrique afin que la recharge soit optimale. Le système dispose d'une puissance maximale de 11 kW et d'un rendement de 90 %.

La première voiture Porsche à bénéficier du rechargement par induction sera le nouveau Cayenne. Le dispositif sera présenté lors du salon IAA Mobility à Munich le 9 au 14 septembre 2025. Notez que le véhicule sera pour l'occasion camouflé par une peinture spéciale très colorée, comme vous pouvez le voir sur la photo servant d'illustration à cet article.

Il faudra attendre 2026 pour vraiment y avoir accès, quand sera officiellement présenté le Cayenne électrique. La recharge par induction est une option dont le prix n'a pas encore été dévoilé. Un électricien envoyé par Porsche viendra installer la plaque. La voiture sera quant à elle équipée d'un récepteur protégé dans le soubassement.