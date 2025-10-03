Comment faire des économies sur la recharge de sa voiture électrique ? Ce nouvel abonnement pourrait être la solution

Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi toutes les offres de recharge de voitures électriques en France. Ceci étant, la nouvelle formule d'abonnement proposé par le fournisseur Electra pourra bien aider les plus indécis à faire un choix. En effet, celle-ci sera très rapidement rentabilisée, qu'importe l'option que vous adopterez.

Quand on conduit en voiture électrique, il peut être très intéressant de se pencher sur les formules d'abonnement proposées par les fournisseurs de bornes de recharge. En effet, celles-ci permettent généralement de réaliser de jolies économies, surtout quand on est un rouleur régulier. Seulement voilà, celles-ci se développent de plus en plus et il n'est pas aisé de faire un choix, d'autant qu'il existe plusieurs paramètres à prendre en compte.

Toutefois, il se pourrait bien qu'Electra vienne de bousculer le petit monde des gestionnaires de réseau de recharge. L'entreprise proposait déjà deux formules d'abonnement : une à 4,99€/mois qui permettait de payer sa recharge 0,39€/kWh, et une à 19,99€/mois qui faisait chuter le prix de la recharge à 0,29€/kWh. Deux formules intéressantes donc, mais une seconde qui s'adressait très clairement aux gros conducteurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Sur le même sujet – Les bornes de recharge rapide pour voitures électriques coûtent aussi cher à cause de cet élément, voici comment leur prix pourrait enfin baisser

Electra propose un nouvel abonnement de recharge particulièrement intéressant

Electra a en effet lancé ce mercredi 1er octobre deux nouvelles formules d'abonnement, reprenant les bases des précédentes. Les voici :

Une formule à 1,99€/mois débloquant la recharge à 0,39€/kWh

débloquant la recharge à Une formule à 9,99€/mois débloquant la recharge à 0,29€/kWh

En plus de ces formules, Electra uniformise également ses tarifs pour tous les usagers. Alors que celui-ci variait penchait entre 0,49€/kWh et 0,59€/kWh en fonction de l'heure de la journée. Désormais, qu'importe quand est-ce que vous irez recharger voter voiture, vous paierez toujours 0,49€/kWh si vous n'avez pas souscrit à un abonnement.

Ainsi, et comme le notent nos confrères de Numerama, il faudra atteindre les 20 kWh pour rentabiliser son abonnement à 1,99 €/mois, et 50 kWh pour le forfait à 9,99 €/mois. Des paliers qui ne seront pas difficiles à atteindre pour les plus gros rouleurs. Pour couronner le tout, ces abonnements ne nécessitent aucun engagement de la part du conducteur. Notons enfin qu'Electra fait partir des premiers opérateurs à proposer les nouvelles bornes de recharge ultra-rapides de 600W.