Les Superchargeurs V4 de Tesla débarquent, voici comment ils vont transformer vos trajets longue distance

Les nouveaux Superchargeurs V4 de Tesla promettent une recharge ultra-rapide. Avec une puissance record de 500 kW, les arrêts sur autoroute pourraient durer bien moins longtemps. Et cette évolution arrive aussi en Europe, pour tous les conducteurs.

En Europe, les ventes de voitures électriques avancent moins vite que prévu. Beaucoup d’automobilistes hésitent encore à franchir le pas, notamment par crainte de manquer de bornes adaptées. Le temps de recharge et la disponibilité des stations restent parmi les principales inquiétudes freinant l’adoption à grande échelle.

Pour répondre à ces inquiétudes, Tesla déploie ses nouveaux Superchargeurs V4 capables de délivrer jusqu’à 500 kilowatts. Cette puissance inédite promet de réduire fortement le temps passé à la borne et de rendre les longs trajets plus simples. Si les premières installations ont démarré aux États-Unis, plusieurs stations sont déjà prévues en Europe, notamment en France et aux Pays-Bas.

Les Superchargeurs V4 Tesla ajoutent jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes

Jusqu’ici, la majorité des Superchargeurs Tesla étaient limités à 250 kW, ce qui suffisait pour ajouter environ 200 kilomètres en quinze minutes. Mais certains modèles récents, comme la Hyundai Ioniq 6, la Kia EV9 ou la Porsche Taycan, peuvent exploiter des puissances supérieures grâce à leur architecture 800 volts. Avec les nouvelles bornes, ces voitures pourront recharger plus rapidement et réduire la durée des arrêts sur autoroute. Concrètement, un véhicule compatible pourra regagner près de 300 kilomètres en dix minutes et passer de 10 % à 80 % de batterie en moins de vingt minutes. À cette vitesse, un trajet Paris-Marseille peut nécessiter moins de trois arrêts de 15 minutes.

Les bornes Superchargeurs V4 installées en Europe disposent aussi de câbles plus longs afin d’accueillir les véhicules d’autres marques. Pour l’instant, seuls les modèles Tesla peuvent atteindre les 500 kW, mais l’ouverture aux autres constructeurs est prévue dans les prochains mois. Cette évolution place le géant Américain en avance sur ses concurrents, dont les réseaux plafonnent autour de 350 à 400 kW. Avec un maillage déjà dense et une montée en puissance annoncée, ces installations devraient faciliter les déplacements longue distance et rendre la mobilité électrique plus pratique pour un plus grand nombre de conducteurs.