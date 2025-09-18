Rechargez votre voiture électrique chez vous en illimité pour 30 € par mois grâce à cette offre inédite

Octopus Energy lance la toute première offre de recharge illimitée de voiture électrique à domicile. Pour en bénéficier, il faudra vous acquitter de 29,99 € par mois. Ça vaut vraiment le coup ? Voici ce à quoi vous attendre.

Octopus Energy, le fournisseur d’électricité verte, vient de lancer une nouvelle offre : « Octopus Drive Pack ». Pour la toute première fois en France, les particuliers propriétaires d’une voiture électrique vont pouvoir bénéficier d’une recharge illimitée à domicile, pour seulement 29,99 € par mois, un prix défiant toute concurrence.

L’entreprise promet une recharge intelligente des véhicules électriques. Cela signifie qu’elle est pilotée depuis l’application, dont le système contrôle et optimise automatiquement la recharge du véhicule, selon le moment où l’énergie est décarbonée et la moins chère. Il vous suffit d’indiquer sur l’application quand vous avez besoin de votre voiture. Mais est-ce vraiment aussi pratique et rentable que cela ?

Faut-il craquer pour cette offre de recharge illimitée à 30 € par mois ?

Pour profiter du Drive Pack, il vous faudra remplir plusieurs conditions. D’abord, il vous faudra vivre en maison individuelle, avoir un compteur Linky et posséder une voiture électrique ou une borne compatible. Octopus Energy prend en charge les véhicules mentionnés dans la liste suivante : Renault, Ford, BMW, Mini, Tesla, Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Cupra. Mais là encore, tous les modèles ne le sont pas. Octopus précise néanmoins : « d’autres marques arrivent très vite », sans donner d’indication de temps précise.

Il vous faudra aussi faire preuve de flexibilité, puisque pour garder tout l’intérêt de ce forfait alléchant, vous devez laisser la gestion des horaires de recharge à Octopus. En effet, l’entreprise précise : « Seuls les kWh rechargés de manière pilotée, via notre application mobile, sont considérés comme “illimités”. » C’est-à-dire que toutes les « recharges rapides » et la consommation d’électricité du foyer sont facturées séparément au prix du Tarif Réglementé de vente de l'électricité (TRVE), option Base – soit 0,1952 €/kWh en 2025 (le même prix que le Tarif Bleu d’EDF).

Si selon Octopus le forfait convient à ceux qui aiment budgétiser précisément les coûts de recharge, à partir de quand est-ce rentable ? Si l’on compare avec la dépense moyenne en carburant d’un conducteur de voiture thermique – soit environ 100 € mensuels –, oui, 29,99 € c’est très attractif puisque cela représente trois fois moins. Mais comparons ce qui est comparable : une recharge classique au TRVE. Posons le calcul : 29,99 / 0,1952 = 153,6. Si on arrondit à 150 kWh par mois, cela équivaut à rouler entre 750 et 880 km pour que l’« Octopus Drive Pack » soit rentable. Si vous effectuez moins de kilomètres mensuels, mieux vaut rester sur un contrat TRVE classique.