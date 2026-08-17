Grâce à une remise de 52 %, la DJI Osmo Pocket 3 passe quasiment sous la barre des 200 €

Grâce aux promotions de rentrée d’AliExpress, la DJI Osmo Pocket 3 revient à 204 €, contre 429 € habituellement. L’opération doit se poursuivre jusqu’au 26 août, mais le stock disponible à ce prix pourrait être épuisé avant.

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La DJI Osmo Pocket 3 se suffit presque à lui-même pour filmer au quotidien. Son format de poche permet de l’emporter facilement, et sa nacelle mécanique à trois axes stabilise les images sans avoir besoin d’un accessoire supplémentaire.

AliExpress affiche actuellement la caméra à 257 €, mais en saisissant le code PHDFR33 dans le panier, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 33 €. En choisissant PayPal au moment du règlement, une autre remise de 20 € vient porter le prix final aux alentours de 204 €, avec une livraison gratuite depuis la France.

Vous économisez 225 € par rapport aux 429 € demandés habituellement par DJI. À titre de comparaison, l’Osmo Pocket 3 avait été lancé en 2023 à 539 €. Cette offre est proposée dans le cadre de l’opération Back to School d’AliExpress.

Une nacelle à trois axes dans un appareil de seulement 179 grammes

La grande force de l’Osmo Pocket 3 vient de sa nacelle mécanique à trois axes. Elle compense les mouvements lorsque vous marchez, suivez une personne ou réalisez un panoramique. La fonction ActiveTrack 6.0 peut également détecter un visage et le maintenir dans le cadre, ce qui facilite les vidéos lorsque vous vous filmez seul. L’écran OLED de 2 pouces pivote pour passer rapidement d’un format horizontal à une vidéo verticale.

DJI a équipé sa petite caméra d’un capteur CMOS de 1 pouce et d’un objectif équivalent 20 mm ouvrant à f/2.0. Non. Le Pocket 3 filme jusqu’en 4K à 60 images par seconde en mode classique et peut atteindre 120 images par seconde en 4K pour les ralentis. Le profil D-Log M en 10 bits s’adresse surtout aux utilisateurs qui souhaitent retravailler les couleurs après l’enregistrement.

N’oubliez pas la carte microSD

Les trois microphones intégrés enregistrent le son en stéréo. Pour les interviews ou les vlogs, vous pouvez également connecter directement deux émetteurs DJI Mic 2 ou Mic Mini. L’autonomie de la caméra peut aller jusqu’à 166 minutes selon les mesures de DJI, réalisées en 1080p avec l’écran et le Wi-Fi éteints. La batterie récupère 80 % de sa capacité en 16 minutes avec un chargeur USB-C de 65 W compatible.

La DJI Osmo Pocket 3 ne possède toutefois aucun stockage interne. Il faut donc prévoir une carte microSD, avec une capacité maximale de 1 To supportée.