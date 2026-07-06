Nous avons testé le C11 Pro de Fiido, une marque asiatique désormais solidement établie en Europe. et qui développe une large gamme de vélos à assistance électrique. Leur particularité ? Offrir un excellent rapport qualité/prix. Le C11 Pro fera-t-il exception à la règle ? C’est ce que nous allons déterminer ensemble.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Le marché des vélos à assistance électrique connaît, après une phase de fort développement, une période de stabilisation où les marques les plus solides parviennent à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Fiido qui parvient depuis son arrivée en Europe à offrir un bon mix entre technologie et tarif accessible. Fiido a décidé de faire évoluer son C11, un de ses best-sellers, avec une version Pro. L’esprit est conservé avec un vélo plutôt urbain facile à vivre grâce à son cadre ouvert, mais qui bénéficie d’une assistance plus perfectionnée, d’une plus grosse batterie et de composants upgradés. Nous avons testé le Fiido C11 Pro et vous en proposons un bilan complet.

Notre test complet en vidéo du C11 Pro

Voici un petit récapitulatif du test que nous avons effectué du C11 Pro, mais en vidéo cette fois. Et en prime, nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur les deux autres modèles : les T2 et M1 Pro.

Disponibilité

Le Fiido C11 Pro est proposé en une seule couleur métallisée, en France en tout cas, une couleur nommée bleu émeraude qui oscille entre le bleu et le vert. Une seule taille est également au catalogue, mais le cadre ouvert permet en théorie d’accepter des personnes de tailles largement différentes (entre 1 m 55 et 1 m 95).

Fiido C11 Pro Fiido 949€ Voir l'offre

Lancé initialement à 1799 €, un tarif plutôt élevé, le Fiido C11 Pro est actuellement proposé au prix de 999 €. Pour cette somme, la marque intègre en prime le porte-bagages arrière et les garde-boues avant et arrière. Le vélo est proposé sur le site de la marque, mais aussi chez certains revendeurs.

Et en utilisant le code phonandroid50 au moment de l'achat sur le site officiel, vous profitez d'une réduction de 50 €, ce qui porte le vélo à 949 €.

Dans la boutique en ligne de Fiido, il est possible d’acquérir des accessoires supplémentaires, comme un panier avant (61 €), un porte-téléphone (22 €), des sacoches (66 €)… Une batterie supplémentaire est également disponible pour 267 €.

Mise en œuvre

Le vélo et ses accessoires arrivent dans un carton de taille plutôt modeste qui signifie logiquement qu’il faudra passer par la case montage. Deux remarques avant de commencer. La première est que le vélo est protégé par d’épais blocs de polystyrène et des mousses maintenues par de très nombreux Rilsan. La seconde, qui témoigne également du soin apporté à la présentation du vélo, est que les accessoires sont regroupés dans un carton avec une mousse intérieure sur-mesure pour les maintenir. Il en est de même pour les nombreux outils fournis. En effet, tout le nécessaire pour le montage est directement à portée de main, chose, y compris avec des modèles issus de marques prestigieuses, vraiment peu commune.

Cela commence plutôt classiquement avec le montage de la roue avant et la fixation du guidon sur la potence. L’opération la plus délicate est contre toute attente la mise en place des garde-boue. L’arrière est prépositionné, mais il faut fixer les fines tiges de maintien. Pour ce faire, cela passe par deux petites vis qui viennent directement percer le plastique du garde-boue. À l’avant, il n’est pas du tout monté. Nous avons mis une dizaine de minutes pour bien ajuster les deux garde-boue pour qu’ils ne viennent pas frotter les pneus.

Le feu avant est aussi à monter et à connecter au faisceau électrique du vélo via une petite prise étanche. Les pédales viennent ensuite, attention toujours au sens de vissage inversé à gauche. La suite est assez simple : vérification du gonflage des pneus, ajustement de la hauteur de selle et charge via le bloc secteur fourni. Comme d’habitude, nous vérifions le serrage de l’ensemble du vélo.

Présentation

Le Fiido C11 Pro s’appuie sur un cadre en aluminium à enjambement bas. L’absence de tube supérieur permet de très facilement monter et descendre du vélo, y compris par l’avant. C’est très pratique, surtout en ville où les arrêts sont fréquents. Les cordons de soudure sont certes bien apparents, mais leur régularité présage d’une bonne robustesse.

Le vélo accueille des roues de 28 pouces (700C) chaussées de pneus au profil urbain plutôt étroits (1,57 pouce) fournis par les Chinois de CST. Ils présentent un liseré réfléchissant, un vrai plus pour la sécurité et, au passage, cela permet en toute légalité de se passer des disgracieux catadioptres latéraux placés habituellement dans les rayons. Le confort est assuré à l’avant par une fourche réglable offrant 40 mm de débattement maximal.

Pour les points d’appui, le guidon galbé prend place sur une potence à l’angulation réglable. Tout le monde devrait pouvoir trouver une position confortable. Fiido a opté pour des poignées au design « ergonomique » en cuir synthétique marron. C’est OK pour le look en tout cas. La selle, également marron, n’est pas très large ni épaisse. C’est plutôt un plus pour nous, mais elle pourra sembler peu confortable aux séants les moins sportifs. La tige de selle est classique, en aluminium. Elle offre une grande plage de réglage, mais son grand diamètre se traduit par une rigidité élevée. Ne comptez pas sur elle pour filtrer les imperfections de la chaussée.

Du côté équipement nous trouvons les classiques d’un vélo de ville : des garde-boue en plastique dotés en prime de bavettes, un set d’éclairage LED avant et arrière (le feu arrière faisant en plus office de feu-stop) et un porte-bagages arrière. En option, il est possible comme dans notre cas, de rajouter un panier avant ou encore des sacoches et l’indispensable béquille latérale. Petit regret, l’absence de protège-chaîne intégral peut se traduire par des frottements sur le bas des pantalons. En bonus, le vélo dispose d’un antivol de cadre, mais, malheureusement, les deux roues sont à démontage rapide.

Transmission et motorisation

Le Fiido C11 Pro s’appuie sur un moteur moyeu placé au centre de la roue arrière. Il porte les mentions Fiido C11 Pro, ce qui laisse entendre qu’il s’agit d’un modèle spécifiquement adapté pour ce vélo. Un gage de sérieux. Il est capable de délivrer un couple de 55 Nm. Ce chiffre peut paraître modeste face aux 80 Nm ou plus de certains moteurs centraux, mais, en réalité, il y a peu de perte et ces 55 Nm sont directement exploités. Le moteur dispose d’un capteur de couple qui analyse en temps réel le pédalage pour obtenir une assistance naturelle et optimiser l’autonomie du vélo.

La batterie prend place dans la poutre diagonale du cadre. Elle affiche une capacité de 499,2 Wh et elle est extractible sans outil en tournant simplement la clé de verrouillage. Pratique évidemment pour recharger à la maison en laissant le vélo dans la rue, par exemple. C’est également un excellent antivol. Petit plus, le vélo dispose d’une clé unique pour déverrouiller la batterie et l’antivol de cadre.

L’utilisateur dispose d’une console de commandes placée sur la partie gauche du guidon. Son écran couleur affiche de nombreuses informations (vitesse instantanée, niveau d’assistance…) et apporte au Fiido C11 Pro des fonctions connectées. Une fois l’application installée, le smartphone et le vélo communiquent en Bluetooth. L’app permet de personnaliser certaines fonctionnalités, d’enregistrer vos sorties ou encore de localiser le VAE. La console présente par ailleurs les boutons de commande pour notamment changer le mode d’assistance, allumer les feux… La marque annonce que l’ensemble répond à la norme d’étanchéité IP54. Le Fiido C11 Pro peut donc être utilisé sans risque sous la pluie.

La transmission est confiée à Shimano avec un dérailleur d’entrée de gamme de la série Tourney et une cassette 7 vitesses étagée de 11 à 32 dents. Le tout est commandé par une manette S Ride qui affiche la vitesse engagée. Le freinage est assuré par des disques de 180 mm de diamètre pincés par des étriers hydrauliques double pistons.

Une assistance maîtrisée

Avant de partir pour nos premiers kilomètres, nous ajustons la hauteur de selle et l’angle de la potence. Une fois la position idéale trouvée, nous partons pour un premier trajet d’une dizaine de kilomètres sur de petites routes de campagne avec quelques portions pentues.

Premier constat, à l’avant, la fourche fait son travail en gommant les aspérités de la route, mais à l’arrière, c’est une autre histoire. Les pneus sont étroits et il n’y a aucune suspension comme une tige de selle suspendue. En revanche, la selle nous convient parfaitement.

Sur un macadam en excellent état, rien à redire en revanche, les kilomètres s’enchaînent sans douleur. La position est assez droite, ce qui soulage les lombaires et permet d’avoir une bonne vision de son environnement. Ce n’est pas un vélo sportif, bien entendu, mais la rigidité de cadre et sa géométrie équilibrée permettent d’obtenir un bon rendement. L’assistance au pédalage est naturelle et douce. Pas d’effet coup de boost qui se montre parfois déstabilisant. L’apport du moteur est réel, mais il se fait plutôt discrètement, même si l’on entend le moteur fonctionner. La différence entre les modes d’assistance semble un peu moins marquée qu’avec des vélos concurrents et le mur des 25 km/h, synonyme de coupure légale de l’assistance électrique, se fait tout de même sentir. Même le mode Turbo ne se traduit pas par un déferlement de puissance. Un petit mot sur les boutons de la console qui ne sont pas toujours faciles à trouver à l’aveugle, mais, avec l’habitude cela s’arrange. Même constat sur la manette de changement de vitesse, nous avons vu plus ergonomique.

La transmission relativement basique n’offre pas la même douceur de fonctionnement qu’un système plus haut de gamme. L’indexation manque un peu de précision et le dérailleur peut réclamer un peu plus d’attention. Mais une fois bien réglée, cette transmission s’est montrée fiable avec une plage de rapports suffisamment étendue pour faire face aux trajets quotidiens.

Un vélo qui freine bien

Autre élément vital : le freinage. Il n’a pas été négligé par Fiido et le C11 Pro freine très bien. Les deux disques sont puissants tout en demeurant contrôlables, y compris par les cyclistes les moins expérimentés. Pas de blocage intempestif, par exemple sur chaussée mouillée ou dans un virage. Le système de freinage est par ailleurs montré plutôt endurant et constant avec en prime un feu-stop, un vrai plus pour la sécurité.

Le Fiido C11 Pro pèse un peu plus de 24 kg. Ce n’est pas léger, mais il se manipule plutôt facilement lorsqu’il s’agit de le pousser, et ce, d’autant plus que le vélo nous réserve une petite surprise. En effet, il dispose d’une assistance à la marche directement accessible en appuyant sur une petite gâchette. Le moteur apporte alors une assistance légère constante.

Une autonomie solide

Le Fiido C11 Pro dispose d’une batterie d’une capacité plutôt confortable qui lui permettrait, selon la marque, d’atteindre une autonomie comprise entre 80 km (mode Turbo) et 104 km (mode Eco) avec un cycliste de 80 kg. Dans les faits, et sans surprise, nous n’avons pu reproduire ces chiffres, mais pour autant, le VAE du jour ne déçoit pas, puisqu’il permet de dépasser les 65 km en mode Sport avec des trajets relativement vallonnés. Un chiffre tout à fait correct à notre sens. Une pleine charge réclame environ cinq heures.