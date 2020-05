PlayStation Plus juin 2020 : Call of Duty WWII est gratuit dès maintenant

Call of Duty : WWII est le premier jeu gratuit pour les abonnés PlayStation Plus en juin. Sony vient de confirmer une partie de l’offre en attendant le second jeu habituellement offert aux abonnés. Selon les indiscrétions, il se pourrait que Spider-Man vienne boucler la boucle.

Le mois de juin s’annonce très spécial pour les abonnés PlayStation Plus. Déjà parce que contrairement à ses habitudes, Sony vient de dévoiler le premier jeu offert avant l’heure et il s’agit d’un gros morceau. Dès maintenant, les abonnés peuvent télécharger gratuitement Call of Duty : WWII. À sa sortie en 2017, le jeu marquait un retour aux sources pour la saga en prenant place en pleine Seconde Guerre mondiale après quelques opus faisant la part belle aux conflits modernes.

PlayStation Plus : Sony a préparé du lourd pour juin 2020

Après une offre de mai un peu légère marquée par la proposition de Cities: Skylines et Farming Simulator 19 aux abonnés PlayStation Plus, juin s’annonce beaucoup plus excitant. Une fois n’est pas coutume, pas besoin d’attendre le début du mois. Call of Duty : WWII, l’un des épisodes les plus populaires de la franchise peut déjà être récupéré gratuitement dès ce 26 mai 2020. Aucune annonce officielle concernant le second jeu, mais on devrait le découvrir demain. Comme d’habitude les derniers mercredis du mois, Sony dévoilera les jeux PlayStation gratuits du mois suivant au complet.

Il se pourrait que Spider-Man soit le second opus offert aux abonnés en juin. Un bug sur le PlayStation Store britannique laisse en effet penser que le jeu sera gratuit le mois prochain. En essayant de l’ajouter au panier, des internautes ont remarqué une mention indiquant qu’il était gratuit avec un abonnement PS Plus. Le jeu est toutefois bien facturé au niveau du récapitulatif de commande.

Il n’en fallait pas plus pour lancer les spéculations quant à la présence de Spider-Man dans l’offre PlayStation Plus de juin. Mais pour l’heure, il convient de prendre cette information avec des pincettes en attendant une éventuelle confirmation. Et si vous cherchez en ce moment à renouveler votre abonnement, la formule PlayStation Plus de 12 mois est à -30% sur différents sites marchands. Cette belle promo est proposée dans le cadre des Days of Play 2020, qui se déroule du 25 mai au 8 juin 2020.