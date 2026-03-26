Pixel Watch : une nouveauté super pratique et très attendue débarque, réduisant ainsi l’écart avec l’Apple Watch

Google continue de perfectionner ses montres connectées pour réduire son retard sur la concurrence – et notamment sur Apple. Cette fois-ci, cela passe par une amélioration considérable de l’interface des Pixel Watch lors des appels. Elle repose sur l’arrivée d’une fonction très utile (et attendue) déjà présente sur les smartphones Android.

Google Pixel Watch Unlock désactivé par le mode Protection Avancée d'Android 16

Ces derniers temps, Google s’affaire à améliorer l’expérience des propriétaires de Pixel Watch en y intégrant de nouvelles fonctionnalités visant à leur simplifier la vie au quotidien. Ces dernières sont nombreuses : fin de la gestion cauchemardesque des captures d’écran, nouvelles options de paiement et de sécurité, ou encore gestes à une main tant attendus pour n’en citer que quelques-unes.

De cette manière, la firme de Mountain View espère probablement rattraper son retard sur la concurrence. Et c’est pourquoi Google ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, une nouvelle fonctionnalité bien pratique déjà présente sur les smartphones Android est en train d’être déployée progressivement sur les Pixel Watch.

Cette option bien pratique des smartphones Android arrive enfin sur les Google Pixel Watch

Sur certains points, Android avait du retard sur iOS. Les cartes d’appels étaient l’un de ces domaines, mais Google a fait en sorte de combler cet écart. L’an dernier, le géant de la tech a en effet lancé les cartes d’appel personnalisables sur Android, avant de corriger leur principal défaut et d’enfin offrir la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre carte d’appel dans l’application Téléphone.

Mais une telle fonctionnalité demeurait lettre morte sur les Pixel Watch… Jusqu’à présent du moins. Selon nos confrères de PhoneArena, les cartes d’appel sont en train d’arriver sur Wear OS. Le déploiement semblant progressif, il vous faudra peut-être faire preuve d’un peu de patience avant de les voir s’afficher sur votre poignet.

C’est quoi qu’il en soit une très bonne nouvelle, puisque cette fonction était attendue par les propriétaires de Pixel Watch. En effet, l’affichage des cartes d’appel lors des appels entrants représente un véritable confort : ne serait-ce que la présence de la photo du contact ainsi que de son nom améliore la lisibilité et rend tout de suite plus facilement identifiable la personne qui vous téléphone. Et c’est d’autant plus vrai avec les montres connectées étant donné la petitesse de leur écran – par rapport à un smartphone – maintenant qu’il est possible de téléphoner avec tel James Bond.


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