Voici à quoi ressemble la nouvelle personnalisation des contacts sur Android

Nous savions que Google préparait une nouvelle façon de personnaliser nos contacts sur Android, mais pas ce que donnerait le résultat final. C'est désormais chose faite, en vidéo.

Il y a globalement deux façons d'appréhender sa liste de contacts sur Android (ou sur iOS d'ailleurs). La première consiste à la considérer de la manière la plus basique possible : l'équivalent numérique du répertoire papier avec les lettres de l'alphabet en guise d'intercalaires. Un enchaînement de noms et c'est tout. La deuxième est de profiter des multiples possibilités offertes par l'application qui les contient. Mettre des émojis à côté du prénom, attribuer une sonnerie spécifique à telle ou telle personne…

Si vous appartenez à la deuxième catégorie, vous attendez sûrement avec impatience l'arrivée des cartes d'appel personnalisables sur Android. Autrement dit l'image qui apparaît en plein écran quand vous recevez un appel d'un des numéros enregistrés sur votre mobile. Une nouveauté déjà repérée dans le code de Google Contacts, mais impossible à activer pour savoir exactement de quoi il s'agit. Il n'aura heureusement pas fallu attendre longtemps pour y parvenir. Voyons donc comment vous allez pouvoir configurer ces fameuses cartes d'appel.

Google commence à déployer ses nouvelles cartes d'appels personnalisables, voici un aperçu

En ouvrant la fiche d'une personne dans Google Contacts, vous verrez un encadré vous proposant d'ajouter une carte d'appel. Vous pourrez aussi le faire lorsque vous ajouterez un numéro pour la première fois. Ensuite, il faudra attribuer une photo depuis votre smartphone puis choisir une police de caractère et une couleur pour l'affichage de son nom. Notez que vous pouvez avoir une photo de contact (celle qui s'affiche dans l'application éponyme) différente de la carte d'appel si vous le souhaitez.

Nos confères d'Android Authority ont également découvert la présence des cartes d'appels dans l'application Téléphone de Google. Cette dernière intègrera aussi une nouvelle ligne dans ses paramètres pour afficher tous les contacts ayant leur carte d'appel. La fonctionnalité est en cours de déploiement sur les versions bêta des applications Contacts et Téléphone. Comptez donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'elle arrive chez tous les utilisateurs.