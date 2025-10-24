Les cartes d’appels personnalisables sur Android ont un gros défaut, mais Google va le corriger

Google prépare une nouveauté qui devrait gommer la plus grosse limitation des cartes d'appels personnalisables sur Android. Elles vont se rapprocher de leur équivalent sur iOS, et c'est tant mieux.

L'application Contacts de Google n'est pas qu'un simple répertoire numérique. Rien n'empêche de la considérer comme telle bien sûr, mais c'est passer à côté de toutes les possibilités de personnalisation proposées. Jusqu'à il y a peu, cela s'arrêtait à choisir une photo, une sonnerie et un nom pour les personnes de votre choix. Puis Google a fait en sorte de rattraper son retard sur iOS avec les fiches de contacts, ou cartes d'appels. Ce qu'Apple nomme les Affiches.

Les options sont plus poussées avec le choix de la police de caractère et de sa couleur pour le nom du contact et une photo en plein écran. Cette dernière peut d'ailleurs être différente de celle qui s'affiche dans l'appli Contacts. Assez complet, mais il manque quelque chose qu'iOS propose depuis longtemps et on ne comprend pas trop pourquoi Google n'y a pas pensé avant. C'est heureusement une question de temps avant que cet oubli soit corrigé.

Google va corriger le défaut principal des cartes d'appels personnalisables sur Android

La nouveauté est visible sur la version bêta publique 197.0.821392025 de l'application Téléphone de Google. Il s'agit de la personnalisation de votre propre carte d'appel, c'est-à-dire celle qui s'affiche quand vous appelez quelqu'un. Pour l'instant, vous n'avez aucun contrôle dessus. L'option n'a rien de sorcier puisqu'elle reprend l'interface disponible actuellement avec l'ajout d'une ligne “Ma carte d'appel“, ou “Ma fiche de contact” selon la traduction qui sera retenue en français.

Un bouton Créer permet de “personnaliser la manière dont vous apparaissez quand vous passez ou recevez un appel“. Vous êtes alors redirigé vers la page habituelle, sauf que vous fabriquerez votre propre fiche cette fois-ci. Nous ignorons quand la mise à jour sera déployée chez tous les utilisateurs. À moins d'un bug de dernière minute, cela devrait être l'affaire de quelques semaines au maximum.

