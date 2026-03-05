L’application Téléphone de votre mobile Android reçoit enfin cette option attendue

Il est désormais possible de créer sa propre carte d'appel dans l'app Téléphone d'Android, en plus de celles pour ses contacts. Elle s'affiche sur l'écran des personnes qui cherchent à vous joindre. 

Google Contacts
Crédits : Adobe Stock

En août dernier, Google déployait une nouvelle fonctionnalité pour les applications Téléphone et Contacts d'Android : les cartes d’appel personnalisables. Celle-ci permet de créer une fiche unique pour chacun de ses contacts, qui apparaît lorsqu'il cherche à vous joindre, ou que l'on appelle nous-même. Photo, texte, plusieurs options permettent de créer des cartes d'appel sérieuses ou amusantes pour ses contacts favoris.

Mais Google avait alors oublié un petit détail : jusqu'ici, il n'était pas possible de créer une fiche de contact pour soi-même. Une telle option est pourtant bien utile, puisqu'elle permet de maîtriser ce que voient les correspondants lorsqu'ils sont en appel avec vous. Cela peut permettre de vous mettre en valeur dans un cadre professionnel, ou de faire rire vos amis ou votre famille avec une création drôle.

Comment créer sa fiche de contact sur Android

Pour créer sa propre carte d'appel via l'app Téléphone d'Android, suivre la procédure détaillée ci-dessous :

  • Appuyez sur l'icône de menu (trois lignes horizontales) en haut à gauche.
  • Appuyez sur Paramètres.
  • Scrollez vers le bas pour voir s'afficher “Fiche de contact”, la dernière option dans la catégorie Général, et appuyez dessus.
  • Au-dessus des fiches pour vos contacts, vous avez désormais accès à un bouton “Créer” pour votre carte d'appel. “Comment vous apparaîtrez aux autres lorsque vous passerez ou recevrez des appels”, explique Google à côté. Appuyez sur ce bouton “Créer”.
fiche contact android
Crédit : Android Authority

Vous pouvez maintenant utiliser les outils mis à disposition pour personnaliser votre propre carte d'appel. Il est possible d'importer une photo depuis la Galerie ou Google Photos, ainsi que d'en prendre une à la volée avec l'appareil photo du smartphone. La police et la couleur du texte peuvent être modifiées. Quand vous avez terminé, vous pouvez choisir si seuls vos contacts enregistrés peuvent voir la carte, ou si elle doit être visible pour n'importe quel numéro.

Le déploiement a débuté le 3 mars 2026, note Android Authority, mais il est progressif. Malgré une app à jour, nous n'y avons par exemple pas encore accès à la rédaction.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Huawei fête ses 6 ans avec des remises exceptionnelles : 5 bons plans à saisir avant qu’il ne soit trop tard !

Huawei célèbre les six ans de sa boutique en ligne en France avec des promotions exceptionnelles. Watch Fit 4, Watch GT6 ou encore le Band 11… De nombreux produits voient…

Cette campagne de piratage chinoise utilise Windows et Google Drive pour voler des données sensibles

Des hackers liés à la Chine mènent une nouvelle campagne d’espionnage informatique. Leur technique consiste à se cacher dans des services légitimes comme Windows et Google Drive. Cette méthode leur…

Taches, odeurs, salissures : la shampouineuse Rowenta Clean It les élimine en un passage

Vos textiles se salissent et les solutions classiques de nettoyage ne suffisent pas ? La shampouineuse Rowenta Clean It nettoie en profondeur tapis, canapés et matelas en trois actions. Et…

Le sol de Mars pourrait tuer des microbes terrestres et compliquer la colonisation

Le sol de Mars pourrait être bien plus hostile que prévu. Des scientifiques ont découvert qu’il peut rapidement neutraliser certains microbes venus de la Terre. Un problème potentiel pour les…

Le forum LeakBase démantelé par Europol, un géant de la cybercriminalité disparaît

Europol annonce le démantèlement de LeakBase, un important forum servant aux pirates à divulguer des données personnelles volées. Une action coordonnée dans plusieurs pays a permis des arrestations et des…

BYD enterre le thermique avec sa nouvelle batterie qui récupère 700 km en 5 minutes

La recharge des voitures électriques pourrait franchir un cap spectaculaire. BYD annonce une batterie capable de récupérer jusqu’à 700 km d’autonomie en moins de 5 minutes. Faire le plein pourrait…

Samsung Galaxy S26 chez SFR : jusqu’à 400€ de remise sur la gamme, mais l’offre s’arrête le 10 mars !

SFR lance une offre de précommande sur toute la gamme Samsung Galaxy S26 jusqu’au 10 mars 2026. Au programme : jusqu’à 400€ de remise cumulée, un forfait illimité sans engagement…

MacBook Neo : où le précommander au meilleur prix ?

Apple vient d’annoncer un tout nouveau MacBook qui vient compléter la gamme avec un tarif bien plus accessible. Après le MacBook Air et le MacBook Pro, voici MacBook Neo. Son…

87 % des emails ne sont pas rédigés par des humains

Une récente étude établit qu’environ 87 % des emails envoyés dans le monde ne sont pas rédigés par des humains, mais proviennent de systèmes automatisés. Notre rapport aux emails a…

Le puissant MacBook Pro M1 de 13 pouces passe à 579 € seulement, et ça n’est pas une erreur de prix !

Vous rêvez de vous offrir un MacBook Pro, mais les modèle récents sont bien trop chers ? En faisant le choix du reconditionné, vous pouvez trouver des pépites à prix…