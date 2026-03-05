L’application Téléphone de votre mobile Android reçoit enfin cette option attendue

Il est désormais possible de créer sa propre carte d'appel dans l'app Téléphone d'Android, en plus de celles pour ses contacts. Elle s'affiche sur l'écran des personnes qui cherchent à vous joindre.

En août dernier, Google déployait une nouvelle fonctionnalité pour les applications Téléphone et Contacts d'Android : les cartes d’appel personnalisables. Celle-ci permet de créer une fiche unique pour chacun de ses contacts, qui apparaît lorsqu'il cherche à vous joindre, ou que l'on appelle nous-même. Photo, texte, plusieurs options permettent de créer des cartes d'appel sérieuses ou amusantes pour ses contacts favoris.

Mais Google avait alors oublié un petit détail : jusqu'ici, il n'était pas possible de créer une fiche de contact pour soi-même. Une telle option est pourtant bien utile, puisqu'elle permet de maîtriser ce que voient les correspondants lorsqu'ils sont en appel avec vous. Cela peut permettre de vous mettre en valeur dans un cadre professionnel, ou de faire rire vos amis ou votre famille avec une création drôle.

Comment créer sa fiche de contact sur Android

Pour créer sa propre carte d'appel via l'app Téléphone d'Android, suivre la procédure détaillée ci-dessous :

Appuyez sur l'icône de menu (trois lignes horizontales) en haut à gauche.

Appuyez sur Paramètres.

Scrollez vers le bas pour voir s'afficher “Fiche de contact”, la dernière option dans la catégorie Général, et appuyez dessus.

Au-dessus des fiches pour vos contacts, vous avez désormais accès à un bouton “Créer” pour votre carte d'appel. “Comment vous apparaîtrez aux autres lorsque vous passerez ou recevrez des appels”, explique Google à côté. Appuyez sur ce bouton “Créer”.

Vous pouvez maintenant utiliser les outils mis à disposition pour personnaliser votre propre carte d'appel. Il est possible d'importer une photo depuis la Galerie ou Google Photos, ainsi que d'en prendre une à la volée avec l'appareil photo du smartphone. La police et la couleur du texte peuvent être modifiées. Quand vous avez terminé, vous pouvez choisir si seuls vos contacts enregistrés peuvent voir la carte, ou si elle doit être visible pour n'importe quel numéro.

Le déploiement a débuté le 3 mars 2026, note Android Authority, mais il est progressif. Malgré une app à jour, nous n'y avons par exemple pas encore accès à la rédaction.