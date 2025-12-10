Pixel Watch : Google ajoute enfin ces gestes à une main tant attendus, mais ferez-vous partie des rares chanceux à pouvoir en profiter ?

Bonne nouvelle ! Après des années à les réclamer, les propriétaires de Pixel Watch ont enfin obtenu gain de cause : Google vient d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux gestes à une main. Moins bonne nouvelle en revanche : ils sont exclusifs à un modèle uniquement.

Cette année, Google a lancé la Pixel Watch 4, la montre connectée avec laquelle il souhaite concurrencer l’Apple Watch. Depuis longtemps, les propriétaires de Pixel Watch demandent de meilleurs contrôles gestuels. Et si la fonction Raise to Talk de la Pixel Watch 4, qui permet d’accéder à Gemini en mode mains libres, a contribué à satisfaire leurs envies, les actions basées sur les doigts ou le poignet manquaient toujours à l’appel… Jusqu’à présent.

Bonne nouvelle en effet : Google vient de révéler l’arrivée de deux nouveaux gestes à une main. À l’image de ceux proposés par la concurrence, ils vous permettent de contrôler une fonction clé de votre montre connectée lorsque vous avez les mains prises et que vous ne pouvez toucher l’écran de votre wearable qu’avec votre nez par exemple.

Lire aussi – Android 16 : votre Pixel Watch ne pourra bientôt plus déverrouiller votre Google Pixel à cause de cette fonction, mais une astuce toute simple permet d’y remédier

La Pixel Watch 4 obtient enfin ces gestes à une main tant attendus

Premier geste annoncé par Google : la Rotation du poignet. Il s’agit là d’un retour revisité plutôt que d’une fonction totalement inédite, puisqu’elle était déjà présente au temps d’Android Wear. Effectuer un simple mouvement sec avec votre poignet et vous pourrez rejeter un appel, mettre en sourdine les notifications actives ou réaliser discrètement d’autres actions.

Le second geste annoncé par Google est le Double pincement. Inspiré du système de gestes de Samsung et d’Apple, il est invoqué en tapant votre pouce et votre index l’un contre l’autre. Il permet de contrôler des fonctions essentielles de votre Pixel Watch lorsque vous ne pouvez pas en toucher l’écran, comme répondre à un appel ou raccrocher, mettre sur pause un minuteur ou votre musique, mais aussi reporter une alarme, prendre une photo, interagir avec une notification ou sélectionner des réponses rapides.

Lire aussi – Votre Pixel Watch se trompe totalement quand elle calcule vos marches ? Il y a peut-être une explication toute simple

Pour vous signaler le moment précis où ces gestes sont disponibles, Google a également intégré à la Pixel Watch 4 des indications visuelles exclusives. Le déploiement de ces nouveaux gestes se fera via une nouvelle mise à jour de la Pixel Watch 4 – à condition qu’elle tourne sous Wear OS 6.1 (et versions ultérieures). Google précise que cette fonctionnalité est exclusive à ce modèle – probablement au grand dam des propriétaires d’anciennes Pixel Watch.