Google équipe enfin sa Pixel Watch d’une alerte déjà présente sur les Apple et Galaxy Watch

La Pixel Watch va bientôt rattraper son retard sur ses rivales. Les Apple Watch et Galaxy Watch proposent depuis longtemps une alerte en cas d’oubli ou de déconnexion. Restée absente jusqu’ici, cette fonction arrive enfin sur la montre connectée de Google.

Google améliore peu à peu sa Pixel Watch en corrigeant des manques longtemps critiqués. En décembre 2025, une mise à jour a enfin réglé le problème des captures d’écran, jusque-là fastidieuses à récupérer. Il aura fallu attendre quatre ans pour que celles-ci soient automatiquement sauvegardées dans la galerie du smartphone. D’autres fonctions pratiques, comme les gestes à une main ou la synchronisation du mode Ne pas déranger entre appareils, sont aussi en cours de développement.

La prochaine amélioration repérée concerne une alerte très attendue. Les montres d’Apple et de Samsung préviennent déjà les utilisateurs lorsqu’elles sont oubliées ou perdues. Cette fonction, utile en cas d’oubli à la maison ou de vol, manquait cruellement à la Pixel Watch. Elle pourrait bientôt faire son apparition grâce à une nouvelle mise à jour.

Une alerte anti-oubli va enfin débarquer sur la Pixel Watch grâce à une mise à jour

Google prépare une nouvelle fonction appelée “Notify when left behind”, soit “Alerter en cas d’oubli” en français. Elle permettrait à la montre d’envoyer une notification au téléphone si elle est laissée derrière. Cette fonctionnalité a été repérée par le site Android Authority, grâce à une étude du code d’une application système présente sur les Pixel Watch. Ce type d’analyse permet souvent de découvrir des options en développement, avant même leur annonce officielle.

Dans le code, plusieurs lignes évoquent ce rappel automatique. Par exemple, « Notify when left behind », « Notify when phone is left behind » ou encore « Pour activer cette fonction, la montre doit être portée et le Bluetooth activé sur les deux appareils ». D’autres messages indiquent que la montre pourrait se verrouiller automatiquement si elle est déconnectée du téléphone. Il serait aussi possible de recevoir une alerte si c’est le téléphone qui est oublié, et non la montre.

Tous les modèles de Pixel Watch ne seraient pas compatibles avec cette fonction. Une ligne de code suggère que certaines montres devront être mises à jour, ou remplacées. Google pourrait aussi permettre de désactiver l’alerte dans certains lieux définis comme fiables, comme la maison. La date de déploiement n’est pas encore connue, mais cette amélioration viendrait renforcer la sécurité et l’usage de cette accessoire connecté.