La Pixel Watch 3 de Google fait le plein de nouveautés et se bonifie enfin. La montre connectée profite d'un meilleur écran, se décline désormais en deux tailles et bénéficie et de nouvelles options dédiées au sport. Est-ce pour autant la montre connectée ultime ? Nous l'avons testée durant plusieurs semaines et vous livrons ici toutes nos conclusions.

Déjà la troisième édition de la petite montre connectée de Google. Toujours aussi ronde, toujours toute de noir vêtue, la Pixel Watch 3 s’améliore néanmoins sur de nombreux points. Alors que l’édition sortie l’an passé nous avait un peu laissés sur notre faim, Google a décidé de mettre les bouchées doubles en matière d’innovation.

En premier lieu, la montre se décline cette année en deux tailles : l’une en 41 mm, et l’autre en 45 mm. Il y en a désormais pour tous les goûts, tous les poignets. Et qui dit taille plus grande, dit écran plus imposant. Google en a également profité pour développer un dispositif encore plus lumineux, et donc encore plus lisible quelle que soit la situation.

Côté autonomie, toujours selon Google, il semble que la batterie soit un peu plus costaude, notamment sur la version 45 mm. Est-ce le cas de l’édition en 41 mm ? C’est ce que nous verrons au travers de ce test. Au passage, Google précise aussi que sa montre se recharge plus vite (20% de temps en moins).

Enfin, la montre bénéficie de fonctionnalités inédites permettant de planifier les routines de course à pied, ainsi que d’un nouveau guide de suivi d’aptitude et de la charge cardiaque.

Bref, en termes de nouveautés, même si Google ne révolutionne pas le petit monde des montres connectées, la Pixel Watch 3 est censée livrer quelques nouveautés pertinentes. Mais est-ce vraiment le cas et sont-elles suffisamment nombreuses pour faire de la Pixel Watch 3 l'un des meilleures montres du marché ? C’est parti donc pour un tour archi complet de la montre de dernière génération de Google.

Prix et disponibilité de la Google Pixel Watch 3

La Pixel Watch 3 est commercialisée dans différentes configurations et dans différentes tailles. Voici les prix et dimensions de la nouvelle montre connectée de Google :

La version en 41 mm Wi-Fi est à 399 euros

L’édition en 41 mm LTE est à 499 euros

La monture en 45 mm Wi-Fi est à 449 euros

La version en 45 mm LTE est à 549 euros

Par ailleurs, en fonction de la taille retenue, il existe différents types de boîtiers et de bracelets fournis :

Avec un boîtier en aluminium noir mat et un bracelet noir volcanique pour les éditions 41 et 45 mm

Avec un boîtier en aluminium argent poli et un bracelet porcelaine pour les versions 41 et 45 mm

Avec un boîtier en aluminium champagne doré et un bracelet vert sauge pour l’édition 41 mm

Avec un boîtier en aluminium argent poli et un bracelet quartz rose pour la version 41 mm

Avec un boîtier en aluminium sauge mat et un bracelet vert sauge pour l’édition 45 mm

Pour les besoins de ce test, nous avons reçu la Pixel Watch 3 en 41 mm, l’idée étant de pouvoir la comparer au modèle sorti l’an passé, qui profitait de la même taille d’écran. Nous ne manquerons pas de mettre à jour ce test (voire d’en publier un second) dès que nous aurons mis la main sur la version en 45 mm.

Caractéristique technique de la Pixel Watch 3 (41 mm)

Google Pixel Watch 3 Dimensions diamètre 41 mm / hauteur 12,.3 mm Poids 31 g Écran - taille de 1,27"

- technologie Actua

- Amoled LTPO

- jusqu'a 2000 nits

- adaptatif de 1 à 60 Hz Définition 408 x 408 pixels Résolution 320 ppp

Capteurs - Boussole

- Altimètre

- Capteurs rouges et infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2)10

- Capteurs électriques polyvalents compatibles avec l'application ECG11

- Capteur de fréquence cardiaque optique multi-points12

- Accéléromètre 3 axes

- Gyroscope

- Capteur de luminosité ambiante

- Capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée (AEDc) et suivre la

réponse du corps13

- Capteur de température cutanée14

- Baromètre

- Magnétomètre Étanchéité 5 ATM Batterie 307 mAh Autonomie de 24 heures (avec mode Always-On) à 36 heures (sans mode Always-On) Chargement Câble USB-C de charge magnétique (propriétaire) Connectivité - 4G LTE et UMTS3

- Bluetooth® 5.3

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz

- NFC

- Bande ultralarge Compatibilité Android 10.0 ou supérieur Matériaux aluminium Stockage 32 Go

Un design toujours aussi séduisant

Dans la boîte de la Pixel Watch 3, on trouve bien évidemment le chargeur propriétaire et son câble en USB-C, ainsi que deux tailles de bracelets : l’un en S (poignets de 130 à 175 mm) et l’autre en L (poignets de 165 à 215 mm).

La nouvelle montre de Google reprend un design quasi identique à celui des deux précédents modèles, à savoir celui d’un modèle tout noir et tout rond, pourvu d’une simple couronne située comme il se doit sur son flanc droit. Certes, c'est assez basique, mais cette petite montre connectée nous a beaucoup séduits par son design minimaliste et passe-partout. Et avec ses 31 grammes sur la balance et ses 12,3 mm de hauteur, c’est l’une des montres connectées les plus confortables et les plus discrètes qu’il nous ait été donné de tester. Son bracelet en fluoroélastomère (quels que soient le modèle et le coloris retenus) la destine essentiellement aux sportifs, mais il est lui aussi plutôt discret et agréable à porter.

En termes de design donc, Google a repris la même formule, mais cela n’a pas empêché le constructeur d’apporter diverses nouveautés à sa montre connectée, comme nous allons le voir ultérieurement. Alors oui, certains jugeront la Pixel Watch 3 un peu trop simpliste, mais c’est probablement l’une de ses grandes forces : quel que soit votre style vestimentaire, la montre s’accommode de tout.

Un écran qui a du répondant

Comme évoqué précédemment, l’écran de la Pixel Watch 3 est tout rond et bombé sur les côtés. Malgré une taille quasi identique au modèle de l’an passé (1,2″ pour la Pixel Watch 2 contre 1,27″ pour la Pixel Watch 3), Google annonce un dispositif d’affichage 10% plus grand sur la nouvelle édition. L’accessoire bénéficie en fait de contours 16% plus fins, ce qui lui permet ainsi de gagner en taille d’affichage. Il en résulte une excellente lisibilité, quel que soit l’application ou le texte affiché.

Google a offert à sa montre un nouvel écran Actua, lequel propose une résolution de 320 ppp et une luminosité maximale de 2 000 nits. Par ailleurs, ce même écran profite d’un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 60 Hz. Mais dans les faits, qu’est-ce que ces différentes technologies offrent au quotidien ? Dans le premier cas, on dispose d’une excellente luminosité, quelles que soient les conditions dans lesquelles on utilise la montre. Dans le second cas, on profite d’une très bonne fluidité quand on navigue entre ou à l’intérieur des différentes applications de la montre.

Côté résistance, l’écran en verre Corning Gorilla Glass 5 3D n’a jamais subi la moindre rayure, le moindre impact, tout au long de notre mois de test. Pourtant, il s’est produit à plusieurs reprises que la montre percute le rebord d’une porte, que les clés de la maison viennent s’y frotter, etc. Là encore, la qualité est au rendez-vous.

L’écran tactile de la montre permet de faire défiler toutes les applications et de naviguer au sein de chacune d’entre elles. Quant à la couronne, son usage est multiple. Une simple pression sur celle-ci depuis l’écran d’accueil permet d’afficher le tiroir d’applications. Mais elle permet également de faire défiler de haut en bas les applications, de régler le volume, etc. Bref, elle est indispensable au bon fonctionnement de la Pixel Watch 3.

Autonomie et temps de charge : trop peu de changements

Selon Google, la batterie de 307 mAh intégrée à la montre lui assure jusqu’à 24 heures en mode Always-On et 36 heures en mode Économiseur de batterie. Nous avons utilisé la montre pendant plus d’un mois et selon nos différents tests, Google n’a pas menti. En laissant constamment l’écran allumé, la montre tient bien une journée et une nuit complètes. En désactivant la fonction Always-On (l’écran s’allume uniquement quand vous tournez votre poignet vers vous ou lorsque vous pressez la couronne), il est possible de pousser cette durée à deux journées et une nuit, mais guère plus.

L’amélioration promise par Google entre la Watch 2 et la Watch 3 en matière d’autonomie n’est guère perceptible, du moins pas sur le modèle en 41 mm. Nous avions en effet constaté des résultats très proches lorsque nous avions testé la Watch 2 en 2023. Un point qui nous avait déçus à l’époque, et qui nous déçoit encore aujourd’hui.

En termes de recharge, il faudra patienter 24 minutes avant de voir la Watch 3 reprendre des couleurs à 50%. Comptez enfin 62 minutes pour une charge complète.

Des fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve

Comme toute montre connectée milieu / haut de gamme, la Pixel Watch 3 est bardée de capteurs permettant de suivre l’activité de l’utilisateur jour et nuit. Elle est bien évidemment dotée de capteurs permettant d’analyse le rythme cardiaque du porteur, sa saturation en oxygène, d’un gyroscope, d’un capteur de température cutanée, etc. On profite également d’une boussole, d’un baromètre ou encore d’un gyroscope.

Enfin, la montre connectée de Google offre la possibilité d’être couplée à une carte eSim et intègre son propre GPS. La montre connectée de Google est compatible avec les modes GPS, Galileo, Gloass, Beidou et QZSS.

Concernant la fiabilité du GPS justement, nous avons comparé les résultats obtenus une fois le tracé de notre course obtenu dans Fitbit. Nous avons relevé quelques écarts de 2 à 3 mètres en fonction de l'environnement, mais la montre s'en tire plutôt bien. Toujours en parlant de fiabilité, nous avons également voulu comparer la mesure de la fréquence cardiaque, face à un appareil professionnel. À l'instar de la Galaxy Watch Ultra de Samsung que nous avons récemment testée (une montre beaucoup plus onéreuse), la montre de Google fait un sans-faute sur ce terrain.

Fitbit s’impose, mais est-ce vraiment l’application ultime ?

Côté système d’exploitation, la Pixel Watch 3 palpite à l’aide de Wear OS 5.0, qui alimente désormais d’autres montres connectées comme la Samsung Watch 7 que nous avons testée récemment (mais sans la surcouche Samsung One UI 6.0, bien entendu).

Pour gérer la montre, deux applications sur smartphones sont nécessaires : Google Pixel Watch d’un côté, et Fitbit de l’autre. La première est en fait une extension d’Android et vous permet de vérifier l’autonomie de la montre, de changer de cadrans, de charger des « cartes », de gérer les notifications, de paramétrer les préférences de la montre (geste, affichage, sécurité), etc. Bref, c’est le centre nerveux de la montre. L’application est claire et pleinement fonctionnelle, même si nous avons rencontré un vilain bug au cours de notre test. Lorsque nous avons décidé de changer de smartphone, le transfert d’un téléphone à l’autre n’a jamais voulu fonctionner. Il a fallu tout réinitialiser.

La seconde application indispensable au bon fonctionnement de la Pixel Watch 3, c’est bien entendu Fitbit. Depuis le rachat de l’entreprise par Google le 15 janvier 2021 pour la modique somme de 2,1 milliards de dollars, le géant de Mountain View n’a de cesse d’intégrer le savoir-faire de Fitbit au sein de tous ses appareils et applications. Pour le meilleur (le plus souvent), mais aussi pour le pire (parfois).

En termes de données récoltées, on est plutôt bien servi. Sur la page d’accueil, on profite d’un très grand nombre d’informations : charge cardiaque, distance de course, nombre de pas, énergie dépensée, réponse du corps, durée du sommeil, aptitude quotidienne (laquelle est établie en fonction du sommeil, il convient de porter la montre au moins 6 nuits pour que cette donnée soit prise en compte)… Pas besoin de rentrer dans des menus et des sous-menus pour consulter la bonne donnée de suivi de santé, l’application Fitbit vous l’affiche dès l’ouverture.

Il n'y a pas à dire, l'application Fitbit se révèle assez complète. En revanche, on pourra lui reprocher un manque d'ergonomie. Pour retrouver une course que vous avez effectuée il y a quelques jours à peine, il faut rentrer dans des menus et des sous-menus, qui ne sont pas toujours évidents à trouver de prime abord. Et c'est plutôt dommage, car du côté de la concurrence (chez Samsung, par exemple), c'est beaucoup plus simple.

Une montre connectée qui peut tout faire et se suffit à elle-même ?

Pour toutes vos séances d'entraînement sportif, les options de la montre de Google se montrent suffisamment nombreuses et facilement accessibles pour faire en sorte que vous pourrez vous passer du smartphone la plupart du temps. Vous avez la possibilité de rentrer de nombreux paramètres, comme le nombre de vues, le nombre d'alertes pendant la session, gérer le type course (avec ou sans échauffement, par exemple), la distance, le temps, opter pour une course avec des intervalles, etc. Tous les types d'activités sportives sont ainsi paramétrables, avec plus ou de moins de réglages possibles en fonction du sport retenu. Au final, l'application Fitbit est surtout utile pour connaître votre bilan, revoir une activité ou faire appel à un coach.

Pour le reste, il est « presque » possible d’utiliser de manière totalement autonome au quotidien, que ce soit passer des appels, consulter ses notifications, écouter de la musique et bien sûr lancer une séance d’entraînement.

Comme évoqué précédemment, la montre vous permet de passer ou de répondre à des appels, et bien évidemment d’accéder à votre liste de contacts. Il est également envisageable d’interagir avec certaines notifications. Celles envoyées par l’application Fitbit par exemple. Lorsque l’application identifie des signes potentiels de stress à un instant T, il est notamment possible d’enregistrer « l’humeur », « de pleine conscience », « de suspendre les notifications » ou « d’en savoir plus ».

Notez cependant que l’ensemble des manipulations que vous réalisez quotidiennement avec votre smartphone ne sont pas toujours possibles. Il sera parfois nécessaire de consulter son téléphone pour poursuivre une opération que vous avez entamée sur la Pixel Watch 3.

Avec la Pixel Watch 3, Google introduit également un mode permettant de se connecter à ses appareils de vidéosurveillance depuis la montre. Pour en profiter, il faut impérativement disposer d’un appareil de la gamme Nest de Google (sonnette Nest ou Nest Cam). Une fois la liaison établie entre la montre connectée et l’un des appareils en question en question, il est possible de visionner une vidéo en direct de votre domicile ou de répondre à quelqu’un qui vient de sonner chez vous… Tout ceci depuis la Pixel Watch 3.

Mais ce n’est pas tout, la montre peut également contrôler vos appareils compatibles Google Home et Google TV. Si vous possédez un ancien appareil Google Home, vous pourrez en contrôler la musique et vous aurez aussi le moyen de gérer le contenu en cours de diffusion sur votre Google TV / Chromecast. Bref, même si la montre n’est pas totalement autonome, elle regorge de fonctionnalités lui permettant de remplacer à 80% un smartphone, que ce soit à l’intérieur de la maison ou à l’extérieur. Avec cette montre, Google peaufine son écosystème et le fait de manière plutôt intelligente.