Windows 11 : marre de toutes ces notifications intempestives ? Voici comment les désactiver pour retrouver la paix

Vous voilà prêt à travailler sur votre PC Windows. Pour optimiser votre concentration – et donc votre efficacité – vous avez désactivé toutes les notifications de votre smartphone. Mais vous avez oublié celles de votre PC. On vous explique dans cet article comment procéder, mais surtout comment n’en oublier aucune afin de muscler votre productivité.

Mec super énervé
Crédits : 123RF

Vous êtes fin prêt à affronter une longue session de travail. Vous avez allumé votre PC, ouvert votre logiciel de traitement de texte favori, confectionné une boisson et un encas pout ne pas avoir à vous lever, préparé votre playlist spéciale concentration si vous préférez travailler en musique et, surtout, vous avez activé le mode Ne pas déranger de votre smartphone – et de votre montre connectée si vous en avez une – afin d’éviter toute distraction.

Vous vous mettez donc au travail, vous êtes sur votre lancée, tout ce que vous avez instauré pour optimiser votre productivité fonctionne. Mais à peine cinq minutes après avoir commencé votre tâche, une fenêtre s’ouvre sur le côté de votre écran : vous avez oublié de désactiver les différentes notifications et annonces de votre PC. Pour éviter que cela ne se reproduise, nous allons passer en revue toutes ces distractions irritantes que vous pouvez supprimer pour améliorer votre expérience utilisateur et renforcer votre efficacité.

Lire aussi – Windows 11 : cette astuce toute simple rendra votre PC beaucoup plus rapide en seulement quelques clics

Voici toutes les notifications agaçantes que vous pouvez désactiver

Il est rare qu’une heure ne s’écoule sans qu’une notification ne « pope » sur l’écran d’un PC Windows 11. Il faut le dire : c’est assez agaçant d’être constamment dérangé – un peu comme si un voisin venait sonner à notre porte toutes les cinq minutes. Voici comment contenir au mieux l’intrusion de ces fenêtres intempestives. Tout se joue dans les Paramètres du menu Démarrer.

Comment désactiver les notifications diverses et variées de la section Personnalisation

  • Sélectionnez l’onglet Personnalisation
  • Faites défiler et cliquez sur Démarrer
  • Désactivez l’interrupteur « Afficher les notifications liées au compte »
  • Puis désactivez l’interrupteur « Afficher des recommandations pour les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, etc. »
Windows 11 désactiver notifications Personnalisation
Crédits : Phonandroid
Windows 11 désactiver notifications Démarrer
Crédits : Phonandroid

Comment désactiver les notifications de la section Confidentialité et sécurité

  • Sélectionnez l’onglet Confidentialité et sécurité
  • Cliquez sur Général
  • Désactivez l’option « Me montrer des contenus suggérés dans l’application Paramètres »
Windows 11 désactiver notifications Général
Crédits : Phonandroid
  • Retournez sur la page Confidentialité et sécurité
  • Cliquez sur Diagnostics et commentaires
  • Faites défiler jusqu’à Fréquence des commentaires
  • Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez Jamais
Windows 11 désactiver notifications Diagnostics
Crédits : Phonandroid

Lire aussi – Windows 11 : oubliez le gestionnaire des tâches, cette astuce permet de fermer en un clic les applis qui plantent

Comment désactiver les notifications du Système

  • Sélectionnez l’onglet Système
  • Cliquez sur Notifications
  • Désactivez l’option « Notifications » ou, moins radical, désactivez seulement les notifications d’applications que vous ne souhaitez pas recevoir.
Windows 11 désactiver notifications système 1
Crédits : Phonandroid
  • Puis faites défiler jusqu’à Paramètres supplémentaires et cliquez dessus
  • Décochez les deux cases
Windows 11 désactiver notifications système
Crédits : Phonandroid

C’est aussi dans cet onglet que vous pouvez activer le mode Ne pas déranger, configurer son automatisation, mais également le mode Concentration.

Comment désactiver les widgets

S’il y a une caractéristique des widgets qui est agaçante, c’est bien l’ouverture automatique lors d’un survol. Pour la désactiver, il suffit :

  • D’appuyer sur Win + W (ou sur l’icône en bas tout à gauche de l’écran)
  • De cliquer sur l’icône Paramètres (l’engrenage) de la fenêtre qui s’est ouverte
  • De désactiver l’option Ouvrir au pointage
Windows 11 désactiver notifications Widget 1
Crédits : Phonandroid

Pour désactiver les notifications, vous n’avez plus qu’à :

  • Cliquer sur l’onglet Notifications
  • Désactiver l’option Notifications de tableau de bord
Windows 11 désactiver notifications Widget
Crédits : Phonandroid

Voilà, après ça vous devriez être tranquille ! Ces quelques minutes à désactiver toutes ces notifications pourraient vous en faire gagner d’autres bien précieuses en termes de concentration et d’efficacité.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xiaomi déçoit avec la SU7 Ultra, Android 16 règle les problèmes de réseau des Pixel, le récap’ de la semaine

La SU7 Ultra est en difficulté, Android 16 corrige les coupures des Pixel, Phonandroid fait peau neuve, c’est le récap’ de la semaine. Alors que la SU7 Ultra de Xiaomi…

Le Galaxy S26 blanc et le Galaxy S26 Ultra violet dévoilés avant l’heure

Le design des Galaxy S26 continue de se révéler, avec un bel aperçu du modèle Ultra en violet et du smartphone de base en blanc. Il ne se passe plus…

Voici les 5 voitures les plus volées en France

Certains modèles de voiture sont particulièrement ciblés par les voleurs. On sait quelles sont les 5 références les plus volées en France. Comme chaque année, le ministère de l’Intérieur a…

Spotify affiche désormais des anecdotes sur les chansons que vous écoutez

Spotify propose maintenant des anecdotes pour en savoir plus sur une chanson qui nous plaît.  Spotify annonce une nouvelle fonctionnalité pour son application mobile. Baptisée “About the Song”, qu’on peut…

Huawei lance une vague de promos inédites pour la Saint-Valentin : les prix sont en forte baisse

La Saint-Valentin fait fondre les prix chez Huawei : écouteurs, smartphones, montres connectées… la marque propose une avalanche d’offres sur son site officiel, avec des baisses de prix et des…

Ninja CREAMi Scoop & Swirl : la machine à glace 13-en-1 passe à petit prix, c’est parfait pour les gourmands !

Sortie il y a peu, la CREAMi Scoop & Swirl est exceptionnellement à prix cassé sur le site officiel de Ninja. Habituellement en vente à 349,99 €, la machine à…

La sortie de GTA 6 pourrait repousser celle de Fable et d’autres jeux Xbox

Personne ne veut sortir de jeu en même temps que Rockstar lance GTA 6, même Xbox. Et cela pourrait avoir des conséquences sur la disponibilité de Fable et quelques autres…

Cette montre connectée pas chère vous vend du rêve ? Attendez avant de craquer : ses mesures sont peut-être fictives

« Souvent copié, jamais égalé » : il existe des produits pour lesquels cette citation de Coco Chanel se vérifie et, parfois, mieux vaut mettre le prix que de prendre…

Samsung baisse drastiquement le prix de la Galaxy Watch 8 et offre un cadeau en bonus

À quelques jours de la Saint-Valentin, Samsung propose une offre alléchante sur l’un de ses produits phares. La Galaxy Watch 8, ainsi que la Watch 8 Classic sont à prix…

Disney+ perd le Dolby Vision et le HDR10+, mais vous paierez toujours aussi cher

En France, Disney+ ne propose plus le Dolby Vision et le HDR10+. La plateforme est au cœur d’une guerre de brevets qui affecte directement les utilisateurs, qui ont désormais accès…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.