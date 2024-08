La Google Pixel Watch 3 est officielle : la montre connectée corrige ses erreurs de jeunesse

À l’occasion du lancement des nouveaux Pixel 9, Google en profite aussi pour dévoiler sa nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 3. Bien plus qu’un simple refresh, l’accessoire profite d’une ribambelle de nouveautés tout aussi pertinentes les unes que les autres.

Dérogeant à la règle qui voulait que Google dévoile ses nouveaux smartphones et accessoires connectés en septembre, voilà qu’une pléthore de nouveaux produits vient d’être présentée par le géant de Mountain View… Avec un mois d’avance ! Pêle-mêle, on trouve le Pixel 9, les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, le Pixel 9 Pro Fold, les Pixel Buds Pro 2, sans oublier le Google TV Streamer présenté il y a quelques jours.

Mais en dehors de tout ce joli petit monde, il y a aussi la Pixel Watch 3. La nouvelle montre connectée de Google fait le plein de nouveautés, à commencer par une taille d’écran plus grande et une meilleure autonomie. Petit passage en revue de tout ce qui nous attend avec la Pixel Watch 3, qui pourrait bien faire un petit carton cette année, après 2 années de morosité.

La Pixel Watch 3 promet de corriger tous les défauts des précédents modèles

Si la première version de la montre de Google ne nous avait pas convaincus en 2022, nous avions néanmoins constaté un léger mieux sur l’itération sortie l’année suivante. Pas de quoi non plus révolutionner l’industrie des montres connectées, mais il faut bien reconnaître que Google apprend de ses erreurs. Et cette constatation se vérifie d’autant plus avec la nouvelle Pixel Watch 3, qui pourrait enfin représenter la montre tant attendue de la part de Google.

En premier lieu, on constate que la Pixel Watch 3 se décline désormais en deux tailles : là où la Pixel Watch 2 n’existait qu’en 41 mm, la nouvelle version est désormais vendue en 41 ou 45 mm. Petit ou grand poignet, tout le monde devrait y trouver son compte.

Google en a aussi profité pour améliorer l'écran de la montre connectée. L’accessoire bénéficie de contours 16 % plus fins et d’un écran 10% plus grand sur la version en 41 mm. Et s’il fallait comparer la Watch 2 (qui n’existe qu’en 41 mm, rappelons-le) avec la Watch 3 en 45 mm, on obtiendrait un gain de taille d’écran de 40%. De quoi offrir à la montre une bien meilleure lisibilité : l’un des points les plus problématiques que nous avions relevés à l’occasion de notre test de la Watch 2 semble donc être résolu.

L’écran profite quant à lui d’un mode de rafraîchissement dynamique, allant de 1 à 60 Hz. Quant à la luminosité, elle s’étend sur une plage de 1 à 2000 nits.

Une meilleure longévité tout au long de la journée, vous avez dit ?

En termes d’autonomie aussi, la montre s’améliore. Alors que la Pixel Watch 2 était annoncée avec une autonomie de 24 heures, la Pixel Watch 3 peut atteindre 36 heures selon Google, notamment grâce à une nouvelle batterie d’une capacité 35% supérieure. En revanche, pour être parfaitement juste, précisons que cette nouvelle batterie n’est disponible que sur le modèle en 45 mm. On ignore pour le moment le gain réel de la version en 41 mm. Quoi qu’il en soit, nous nous empresserons de vérifier ce point concernant l’autonomie lorsque nous effectuerons notre batterie de tests habituels.

Dans le même temps, Google précise que le temps de charge a été réduit : recharger intégralement la montre nécessite 20% de temps en moins (comparaison faite entre la Pixel Watch 3 en 41 mm et la Pixel Watch 2 en 41 mm).

La Pixel Watch 3 ne s’arrête pas en si bon chemin

Comme toute montre connectée qui se respecte, la Watch 3 est munie de différents capteurs permettant de suivre votre activité nuit et jour. Faisant office de boussole, de baromètre et d’altimètre, la montre dispose également de capteurs rouges et infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un accéléromètre, d’un gyroscope et d’un capteur de température cutanée. Elle est capable d’analyser vos entraînements, mais également votre sommeil et dispose d’ailleurs d’un mode de détection automatique du coucher.

Définitivement orientée courses, la Pixel Watch 3 intègre des fonctionnalités avancées pour vos séances d’entraînement. Elle détecte chacun de vos mouvements, vous permettant de suivre votre cadence, la longueur de vos foulées, etc. Enfin, couplée à un abonnement Fitbit Premium, l’IA de Google exploite vos anciennes courses, votre fréquence cardiaque et votre niveau d’aptitude pour vous prodiguer différents conseils, afin d’optimiser vos prochains entraînements.

Prix : bonne nouvelle, rien ne change

Niveau prix, Google a fait le pari de ne rien changer concernant la Watch 3 en 41 mm. La montre est commercialisée dans les configurations suivantes :

Pixel Watch 3 (41 mm) Wi-Fi – 399 euros

Pixel Watch 3 (41 mm) LTE – 499 euros

Pixel Watch 3 (45 mm) Wi-Fi – 449 euros

Pixel Watch 3 (45mm) LTE – 549 euros

En termes de coloris, la Pixel Watch 3 en 41 mm existe dans les versions suivantes :

un boîtier en aluminium noir mat et un bracelet noir volcanique un boîtier en aluminium argent poli et un bracelet porcelaine un boîtier en aluminium champagne doré et un bracelet vert sauge un boîtier en aluminium argent poli et un bracelet quartz rose.

La Watch 3 en 45 mm est quant elle commercialisée dans ces coloris :

un boîtier en aluminium noir mat et un bracelet noir volcanique un boîtier en aluminium argent poli et un bracelet porcelaine un boîtier en aluminium sauge mat et un bracelet vert sauge.

Notez enfin que, pour tout achat d’une Pixel Watch 3, six mois d'abonnement à Fitbit Premium sont inclus.