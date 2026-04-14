Pixel : Google n’a toujours pas réglé ce bug qui ruine l’autonomie de ses smartphones depuis des semaines

Depuis la mise à jour de mars, plusieurs utilisateurs de Pixel se plaignent d'avoir vu l'autonomie de leur smartphone chuter drastiquement. Malheureusement, la mise à jour d'avril n'a visiblement rien changé au problème.

Chaque mois, Google déploie une mise à jour sur ses smartphones Pixel censée corriger les derniers bugs découverts. Et chaque mois, ladite mise à jour apporte de nouveaux bugs. Le patch de mars n'a malheureusement pas fait exception à la règle. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que les utilisateurs se plaignent sur Reddit et les forums d'entraide de Google de la chute extraordinaire de l'autonomie de leur smartphone.

Certains expliquent ainsi devoir recharger leur appareil plusieurs fois par jour, d'autres que la batterie de leur smartphone ne tient plus que 12 heures, contre 16 heures auparavant. Si le degré de gravité est variable, tous s'accordent à dire que le problème est apparu avec la mise à jour de mars. Entre temps, Google a déployé la mise à jour d'avril, dont on aurait pu espérer qu'elle contienne un correctif pour cet épineux souci. Or, ce n'est pas le cas.

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Votre Google Pixel a perdu de l'autonomie ? Vous n'êtes pas seul

En effet, le changelog de la dernière mise à jour ne contient aucune mention du bug qui affecte l'autonomie des Pixel. Autrement dit, il y a de fortes chances pour que les victimes du problème en souffrent encore aujourd'hui. D'après les différents témoignages, tous les modèles de Pixel seraient impactés par la situation, avec tout de même une plus forte présence des Pixel 9 et Pixel 10 parmi les cités.

Pour l'heure, on ne sait donc pas ce qui cause cette chute de l'autonomie. Toutefois, un membre de Reddit prétend avoir trouvé le coupable. Selon lui, le bug se situerait au niveau de la puce GPS qui ne parviendrait plus à se mettre en “mode veille” suite à la mise à jour de mars, ce qui force le processeur à tourner à plein régime même lorsque le smartphone est en mode avion. Néanmoins, tant que l'information n'a pas été confirmée par Google, difficile d'en avoir le cœur net.