L’écran de votre smartphone Google Pixel ne répond plus depuis la mise à jour de décembre ? Vous n’êtes pas les seuls : voici comment contourner ce bug en attendant le correctif

La mise à jour Pixel de décembre a été déployée. En plus de corriger une tonne de bugs, elle aurait introduit plusieurs bugs pour le moins agaçants : un troisième bien plus sérieux s’ajoute à la liste. Il concerne l’écran de la gamme Pixel 10.

Tous les mois, Google publie une mise à jour pour ses smartphones Pixel. Le journal des modifications du Pixel Drop de décembre comporte une avalanche de correctifs. Cependant, le Pixel Drop de décembre n’a pas seulement corrigé de nombreux bugs : il en aurait aussi ajouté deux pour le moins agaçants.

Et il semble que la liste des doléances des propriétaires de Pixel 10 après cette mise à jour s’allonge encore d’un bug bien plus sérieux. Plusieurs utilisateurs ont signalé un problème majeur qui affecte, là encore, l’écran de leur smartphone : après une période d’inactivité et d’immobilité, ce dernier se fige aléatoirement.

Pixel 10 : la mise à jour de décembre a introduit un sérieux bug d’écran

Ce bug, un utilisateur (tstrmr) s’en est plaint sur Reddit. Comme le rapportent nos confrères d’Android Authority, il explique qu’après avoir laissé son Pixel 10 Pro XL verrouillé et immobile pendant un certain temps, l’écran du smartphone ne répond plus du tout au toucher.

Les détails qu’il apporte montrent que l’interface, elle, continue de fonctionner : c’est donc bien l’écran qui a un problème, puisque l’utilisateur peut toujours l’allumer et l’éteindre avec le bouton d’alimentation, ce dernier permettant même, avec un double appui dessus, de lancer l’appareil photo. Autre point notable, le bug ne se produit pas quand le propriétaire du smartphone l’a dans la poche et se déplace avec. C’est donc l’immobilité qui pourrait provoquer le problème.

D’après les témoignages, ce problème touche d’autres modèles que les déclinaisons Pro et XL. En attendant un correctif officiel, la seule manière de résoudre le problème lorsqu’il survient semble être de redémarrer le smartphone ou de patienter quelques minutes. Pour le contourner, certains commentaires suggèrent de désactiver l’Always-On Display (AOD), tandis que tstrmr utilise le « Déverrouillage étendu / Extend Unlock » – mais cette fonction étant basée sur la localisation, elle ne s’active pas lorsqu’il est loin de chez lui.

Ce n’est pas le premier bug d’affichage handicapant qui affecte les Pixel 10 depuis leur sortie : quelques jours seulement après leur lancement, plusieurs propriétaires ont signalé que leur écran affichait une bouillie de couleurs sur l’ensemble de la dalle. Google a fini par déployer un correctif après environ deux semaines.