Google bride l’autonomie et la vitesse de charge de son Pixel 10a, et on ne peut rien y faire

Sur le Pixel 10a, la fonction de santé de la batterie, qui limite la puissance de charge et la capacité de la batterie, ne peut pas être désactivée.

Google Pixel 10a
Crédit photo : Phonandroid

Google a officialisé son Pixel 10a, déjà disponible en précommande et dont la sortie est prévue pour le 5 mars 2026. Le fabricant promet une autonomie supérieure et une vitesse de charge plus rapide sur ce modèle par rapport à ce que proposait le Pixel 9a, des affirmations qu'il nous reste à vérifier lors de notre test à venir du smartphone.

Ce qui est certain pour l'instant est que le Pixel 10a embarque la fonctionnalité d'assistance à la santé de la batterie de Google. Celle-ci réduit progressivement la capacité effective de la batterie et la vitesse de charge de l'appareil dans le but de ralentir le rythme de dégradation de la batterie. Android Authority a obtenu la confirmation que celle-ci est obligatoire et ne peut pas être désactivée. La firme prive donc les utilisateurs de choix et les capacités du Pixel 10a seront rapidement bridées.

La santé de la batterie au-dessus de la vitesse de charge et de l'autonomie pour le Pixel 10a

Limiter les performances d'autonomie et de charge d'un smartphone peut être intéressant pour une personne qui compte le conserver plus de 4 ans. Mais dans l'objectif de changer de modèle après 2 ans, par exemple, une telle restriction n'est pas nécessaire. Il est dommage que l'on ne nous laisse pas le pouvoir de choisir si on préfère bénéficier d'une expérience optimale à court terme ou d'une expérience plus contrôlée pour un usage sur du moyen ou long terme.

Concrètement, à chaque phase de 200 cycles de charge complétés, le Pixel 10a va voir sa puissance de charge et la capacité effective de sa batterie être réduites.

Google a introduit sa fonction d'assistance à la santé de la batterie sur les Pixel l'année dernière, ce qui avait déjà fait polémique à l'époque. L'entreprise l'a rendue obligatoire sur les nouveaux produits (Pixel 9a et série complète des Pixel 10) et l'a proposée sur les anciens modèles (Pixel 9 et antérieurs), mais avec la possibilité de la désactiver. Ce compromis nous semble être le meilleur, mais Google ne l'entend pas de cette manière.

Notre test arrive bientôt, en attendant, nous vous invitons à lire notre prise en main du Pixel 10a.


