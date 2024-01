Pour les soldes, le Google Pixel 7 Pro revient à moins de 490 €

Le Pixel 7 Pro devient très abordable à l'occasion des soldes d'hiver. Sur le site Bouygues Telecom, le smartphone de la marque Google peut être obtenu sous les 490 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Vous ne savez pas encore tout...Test du Google Pixel 7 Pro.

Nous vous invitons à prendre la direction de la boutique en ligne Bouygues Telecom pour ce nouveau bon plan consacré aux soldes d'hiver 2024. Au cours de la période de l'événement commercial et dans la limite des stocks disponibles, l'opérateur propose une offre intéressante à saisir sur l'achat du Pixel 7 Pro.

Le smartphone Google est effectivement vendu au prix de revient de 489,31 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement de 80 euros qui est valable jusqu'au 28 janvier prochain (voir conditions). Pour information, l'offre concerne le coloris blanc neige du téléphone.

Commercialisé à l'automne 2022, le Pixel 7 Pro lié au bon plan Bouygues Telecom est doté d'un écran de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels et du processeur Google Tensor G2. On retrouve aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide, le système d'exploitation mobile Android 13, le Bluetooth 5.2, le NFC et la norme Wifi 6E.

Quant à l'APN, la partie photo/vidéo est composée d'un triple capteur 50 + 48 + 12 MP et d'un capteur frontal de 10,8 MP. Pour plus d'informations sur le smartphone, vous pouvez lire notre article dédié au test du Google Pixel 7 Pro.