La Pixel Watch 2 devrait corriger le plus gros défaut des montres de Google

Bonne nouvelle, la Pixel Watch 2 pourrait bien être beaucoup plus intéressante que la première itération, si l’on en croit une nouvelle fuite dévoilant quelle puce la montre va utiliser cette année.

L’année dernière, Google présentait en même temps que ses Pixel 7 et 7 Pro sa toute première montre connectée, la Pixel Watch. À cause de son tarif élevé et de l’utilisation d’une puce assez ancienne, l’appareil n’avait pas vraiment réussi à concurrencer les Galaxy Watch 5 et 5 Pro de Samsung.

Cependant, cela pourrait bien changer dès cette année. Selon 9to5Google, la Pixel Watch 2 sera équipée de la puce Snapdragon W5 Plus de Qualcomm. Le processeur 4 nm a été annoncé l'été dernier et promet de doubler les performances et de permettre une autonomie de plusieurs jours. Il remplacera donc alors l’Exynos 9110 qui était gravé en 10 nm.

La Pixel Watch 2 va profiter d’une autonomie améliorée

En utilisant un processeur Snapdragon W5+ Gen 1, la Pixel Watch 2 disposera de la meilleure technologie du marché. Pour l’instant, seule une montre utilise la même puce : la TicWatch Pro 5. Le Snapdragon W5 Gen 1 classique a pour sa part été utilisée sur certaines montres chinoises, dont notamment la OPPO Watch 3.

On peut donc s’attendre non seulement à une montre beaucoup plus rapide, c’est-à-dire à une interface plus fluide, mais également à une autonomie revue à la hausse. Selon les estimations officielles de Google, la Pixel Watch peut tenir 24 heures sur une charge avec l'Always-On Display, et une utilisation plus exigeante l'épuisera encore plus rapidement.

Le Snapdragon W5+ Gen 1 devrait donc permettre à la nouvelle génération d’être plus endurante, et probablement de tenir plusieurs jours entre deux charges. L’OPPO Watch 3, par exemple, est annoncée comme étant capable d’offrir une autonomie pouvant atteindre les 5 jours, et même jusqu’à 14 jours en mode « Lite Smart ».

La nouvelle puce pourrait donc corriger le plus gros défaut de la montre de Google. Il reste à voir s’il s’agira là du seul changement auquel nous aurons droit, ou si le géant américain va également en profiter pour améliorer le design, notamment en réduisant les bordures noires tout autour de l’écran.