Les Pixel 8 et 8 Pro vont utiliser de nouveaux capteurs photo plus performants

Les Google Pixel 7 et 7 Pro font déjà partie des meilleurs smartphones pour la photo, mais cette année, Google aurait l’intention de lancer ses Pixel 8 avec des caméras mises à jour.

Quelques jours seulement après avoir dévoilé ce que l’on pouvait attendre de la puce Tensor G3 qui propulsera les Pixel 8 et 8 Pro, nos confrères d’Android Authority ont cette fois-ci dévoilé tout ce qu’il faut savoir des caméras des smartphones. Si les Pixel 7 et 7 Pro étaient déjà très performants dans ce domaine, la mise à jour prévue sur les Pixel 8 et 8 Pro promet d’améliorer largement leurs performances en photo.

Le changement le plus important est le nouveau capteur de l'appareil photo principal des deux téléphones, le Samsung ISOCELL GN2. Ce capteur de 50MP est le successeur direct du GN1 utilisé par les Pixel 6 et 7. Le capteur est physiquement plus grand et capable de capturer environ 35 % de lumière en plus dans une scène. Le nouveau capteur offre également un meilleur support technique pour des fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo 8K et le HDR. Ce capteur n’est pas tout nouveau, puisqu’il avait déjà fait ses preuves dans le Xiaomi Mi 11 Ultra en 2021.

Le Pixel 8 Pro a droit à d’autres améliorations

En plus de changer le capteur principal, Google aurait l'intention d'utiliser le capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels, le même qui équipe l'appareil photo principal du Pixel 7a, pour remplacer le vieillissant IMX386 de 12 mégapixels du Pixel 7 Pro. Les clichés en ultra grand-angle promettent donc d’être plus détaillés, et surtout plus lumineux à cause de la taille plus importante du capteur.

Le Pixel 8 ordinaire bénéficie également d'une mise à niveau dans ce domaine, même si elle n'est pas aussi accrocheuse. Il s'agit du même Sony IMX386 de 12 mégapixels, mais il est légèrement plus large avec un champ de vision de 0,55x, une amélioration par rapport à celui de 0,67x que l'on trouve dans le Pixel 7.

Enfin, Android Authority affirme que le Pixel 8 Pro sera également mis à niveau pour intégrer un capteur ToF VL53L8 8×8 afin de « rendre l'autofocus beaucoup plus fiable ». On retrouvera toujours le même périscope Samsung GM5 de 48 MP offrant un zoom optique 5X, mais le smartphone va surtout accueillir un tout nouveau capteur de température. Ce dernier vous permettra notamment de mesurer votre température corporelle, pratique pour remplacer un thermomètre quand vous êtes malades.